15 вересня 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та які основні події

15 вересня 2022 року – четвер. 204-й день війни Росії проти України. До Нового року залишилося 107 днів. Яке сьогодні свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

15 вересня - Міжнародний день демократії. Свято було створене восени 2007 року за ініціативою Генеральної асамблеї ООН. Ідея його встановлення прийшла під час святкування дванадцятої річниці 1-ї міжнародної конференції, яка була присвячена новим і відновленим демократіям.

Також 15 вересня - Всесвітній день боротьби з лімфомами. Провели його вперше 2004 року, а ініціатором створення стала міжнародна організація Коаліція лімфоми. Головна мета дня - привернути увагу суспільства до тих людей, які отримали цей діагноз, розповісти про хворобу, її симптоми та терапію.

А ще 15 вересня - День народження Google. Саме 15 вересня 1997 року два студенти (Ларі Пейдж та Сергій Брін) подали заявку на реєстрацію домену "google.com". Назва, як розповідали самі автори, виникла випадково, коли один з них невірно відтворив на папері математичний термін "googol". Сьогодні - це найпопулярніша пошукова система, якою користуються люди з усього світу.

15 вересня - День вільний грошей (International Free Money Day). Цього дня 2011 року був проведений соціальний експеримент за ініціативою дослідників з компанії Post Growth Institute. Вони хотіли привернути увагу населення та втягнути його до обговорення фінансової реформи. Дату обрали не випадково - саме цього дня була річниця банкрутства американського інвестиційного банку Lehman Brothers Holdings, який був заснований 1850 року.

Також 15 вересня - День народження Грінпіс. Це найвідоміша екологічна організація світу, яка не має відношення до влади чи урядів. Першим заходом Грінпіс стала подорож невеликої групи ентузіастів на судні з Ванкуверу 1971 року.

А ще 15 вересня - Міжнародний день крапки. Свято було засноване 2009 року. А своїм виникненням воно зобов'язане книзі "Крапка", яку 2003 року написав англійський художник та письменник Пітер Г. Рейнольдс.

15 вересня - День "Коли-небудь" (Someday). Досі невідома історія його виникнення, однак це зовсім не заважає людям з усього світу робити "коли-небудь" реальністю. Дуже важливо цього дня замислитися над своїм майбутнім.

Також 15 вересня - Всесвітній день афро. Він був запроваджений за ініціативою активістки Мішель де Леон, щоб підкреслити та відзначити натуральність зачіски афро для чорношкірої спільноти та людей змішаної раси.

Яке сьогодні, 15 вересня, церковне свято

15 вересня - день пам'яті святого мученика Маманта / Фото: commons.wikimedia.org

15 вересня в церковному календарі – день пам'яті святого мученика Маманта. Народився він в Пафлагонії в багатій та знатній сім'ї. Вони сповідували християнство і не змогли довго таїти в собі цю віру. Тоді вчинили на них донос наміснику Олександру, який мучив християн. Привів він на суд батька Маманта - Теодота. І змушував покласти жертви ідолам. Але той не хотів навіть цього чути. Дружина ж його тоді була вагітна. Теодот довго молився і просив Бога забрати його життя. Так і сталося. А дружина передчасно народила сина - Маманта.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 15 вересня

Які сьогодні іменини: Віктор, Володимир, Богдан, Василь, Антон, Герман, Іван, Михайло, Леонід, Павло, Микола, Федір, Степан, Філіп, Федот, Юхим, Юліан, Ксенія, Серафима.

Талісманом людини, народженої 15 вересня є бурштин. Цей камінь був популярний навіть серед грецьких та єгипетських жреців. А наші предки вважали бурштин найкращий засобом проти лихоманки, оберегом від злих духів.

В цей день народилися:

1877 рік — українська малярка, педагогиня Кульчицька Олена;

1892 рік — український музикант, композитор, поет Михайло Гайворонський;

1955 рік — український дослідник та знавець бойових мистецтв Володимир Пилат;

1978 рік — український актор театру і кіно Анатолій Пашинін.

Що не можна робити в цей день

Не варто йти на ринок - вас можуть обрахувати.

Краще не носити яскравий одяг - ви можете привернути до себе увагу злих сил.

Не лайте і не ображайте тварин.

Народні прикмети і традиції на 15 вересня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на сьогоднішній день:

дивилися, який сьогодні день: вітру немає - осінь буде теплою;

низько пливуть хмари - до непогоди;

холодний і ясний день - до дощів;

на заході сонце червоного кольору - буде мороз.

В народі 15 вересня називали Маманта. Цього святого вважали покровителем овець та кіз. Тому селяни намагалися ретельно прибрати хлів, утеплити його перед майбутніми холодами.

Погода на сьогодні, 15 вересня

Сьогодні, 15 вересня, в Києві похмура погода, вся друга половина дня - дощ. У Львові хмарно, протягом всього дня йтиме дощ. У Харкові хмарна погода, вночі буде йти дощ, який до ранку закінчиться, а вдень знову піде. В Одесі похмуро, без опадів.

Температура повітря в Києві +16 вдень та +12 вночі. У Львові +18 вдень та +14 вночі. У Харкові +18 вдень та +11 вночі. В Одесі +26 вдень та +19 вночі.

Пам’ятні дати 15 вересня

Календар важливих подій в Україні та світі за 15 вересня: