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15 вересня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

15 вересня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

pixabay.com

У давнину цього дня було заведено ставити на стіл страви з козячого молока, зокрема сир.

Який сьогодні день

У середу, 15 вересня, в свити відзначають Міжнародний день демократії, Всесвітній день боротьби з лімфомами, День народження Google та День вільних грошей. 

© Associated Press
Associated Press

У Сальвадорі, Нікарагуа, Коста-Риці, Гондурасі та Гватемалі цього дня святкують День Незалежності, у Білорусі - День бібліотек, в Україні - День фармацевтичного працівника, на Шрі-Ланці, в Індії та Танзанії - День інженера.

Пам'ятні дати 15 вересня

  • 533 — армія Східної Римської імперії ввійшла до Карфагену.
  • 1893 — у Джерсі-Сіті (США) почала виходити газета "Свобода" — перше україномовне видання в США.
  • 1916 — уперше в історії під час бойових дій були застосовані танки.
  • 1917 — Тимчасовий уряд проголосив Росію республікою.
  • 1941 — у Берліні ув'язнено Степана Бандеру та Ярослава Стецька.
  • 1944 — у Києві відкрито оновлений Державний музей західного і східного мистецтв (нині Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків).
  • 1968 — в рамках радянської програми висадки людини на Місяць в СРСР запущено космічний апарат "Зонд-5", котрий вперше у світі облетів навколо супутника і повернувся на Землю.
  • 1971 — у Ванкувері створено екологічну організацію "Грінпіс". Перша акція — протест проти американських ядерних випробувань біля Аляски.
  • 1991 — у Києві на площі Богдана Хмельницького відбулося Всеукраїнське народне віче на підтримку Акту про державну незалежності України.
  • 1991 — Верховна Рада України скасувала ухвалу Севастопольської міської ради про російський статус міста.

Церковне свято сьогодні 15 вересня

15 вересня православна церква вшановує пам'ять мученика Маманта, а також його батьків Феодота і Руфіни. Мати і батько Маманта були знатними людьми, але за відкрите сповідування християнства їх ув'язнили, де вони обидва і померли. Напередодні смерті Руфіна вирішилася від тягаря сином, якого вона доручила Богу. Хлопчика взяла на виховання багата вдова - християнка Амія. Вона ж поховала тіла його батьків. Амія виростила Маманта добрим християнином і освіченою людиною. Володіючи даром красномовства, юнак звернув до своєї віри багатьох однолітків.

© https://azbyka.ru/
https://azbyka.ru/

Про проповіді Маманта донесли правителеві Демокриту, який відіслав юнака до імператора Авреліана. Той спочатку ласкою, а потім погрозами намагався спокусити молодого християнина зі шляху істинного. Коли це не допомогло, імператор піддав Маманта жорстоким тортурам і хотів втопити в морі, але юнака врятував ангел, забравши його на високу гору в пустелі неподалік від Кесарі. Там Мамант заснував церкву і став проводити життя в строгій стриманості і молитвах, допомагаючи християнам в недугах і скорботі.

Що не можна робити цього дня​​​

  • Відмовляти в допомозі
  • Байдикувати
  • Нити і скаржитися

Прикмети на 15 вересня

На Русі мученика Маманта називали Мамонтієм Овчинником, або Овчарніком, і вважали покровителем овець і кіз. Справа в тому, що коли святий жив в пустелі, до нього приходили дикі кози, яких він доїв і робив з молока сири. У день Мамонтія не належало виганяти худобу з двору, в іншому випадку їй погрожували хвороби та інші напасті. А ось на стіл добре було поставити страви з козячого молока - той же сир.

© Pexels
Pexels

Від Мамонтія починалися гуляння хлопців. Після закінчення польових робіт всім молодим людям, яким належало йти в рекрути, давали повну свободу і не навантажували жодною працею до самого набору (він зазвичай траплявся в листопаді). Хлопці вбиралися у святковий одяг, ходили в гості один до одного, влаштовували ігри та жартівливі бійки. 

У народі помічали: до Мамонтія черемха повинна була повністю скинути свій літній наряд.

  • Якщо під час вечірнього доїння в корови стало тверде вим'я — наступного дня буде похолодання.
  • Миші риють нори з входом на південь — зима буде суворою.
  • На поверхню річки випливають білі карасі — на дощ.
  • Вересневий дощ, що почався вранці, не буде тривати довго.

Іменини 15 вересня

День ангела (іменини) сьогодні, 15 вересня, святкують: Анатолій, Антон, Богдан, Василь, Віктор, Володимир, Герман, Іван, Ксенія, Леонід, Михайло, Микола, Павло, Петро, Серафима, Степан, Федір, Федот, Філіп, Юліан, Юхим.

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