15 з них загинули: скільки чоловіків намагалися втекти з України від початку повномасштабної війни

12 чоловіків втопилися під час спроби незаконно потрапити за кордон, ще трьох загиблих знайшли в горах.

Від початку воєнного стану 12 тисяч чоловіків намагалися незаконно залишити Україну, 15 з них загинули.

Про це сьогодні, 30 грудня, повідомили у Державній прикордонній службі.

За даними прикордонників, від початку повномасштабної війни розпочато понад 2100 кримінальних проваджень: понад 430 з них – за незаконне переправлення осіб, за підробку документів – 1650, за ухилення від призову – більше 20.

Понад 950 особам оголошені підозри у вчиненні цих злочинів та більше 350 осіб вже притягнені до кримінальної відповідальності.

Також зафіксовано 410 спроб підкупу прикордонників на суму понад 4,9 млн грн.

"Від початку воєнного стану зафіксовано 12 випадків виявлення потопельників на українсько-румунській річковій ділянці кордону. Крім того, прикордонники виявили тіла трьох чоловіків, які загинули в горах", - повідомили в ДПСУ.

Незаконний перетин кордону

На Закарпатті в горах знайшли мертвими двох ухилянтів, які тікали до Румунії.

Раніше Державна прикордонна служба України закликала порушників не перетинати незаконно українсько-румунський кордон, оскільки там помітили ведмедя.

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