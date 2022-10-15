15 жовтня 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та які основні події

15 жовтня 2022 року – субота. 236-й день війни Росії проти України. До Нового року залишилось 77 днів. Яке сьогодні свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

15 жовтня - Всесвітній день студента. 2010 року цю подію було внесено до офіційного переліку ООН. Існує відразу дві версії походження свята. За першою спочатку це був день пам'яті 1200 студентів Празького університету, які загинули під час Другої світової війни. За іншою - свято створили на честь дня народження відомого державного діяча та вченого Авула Марайкайяра, який був президентом Індії від 2002 до 2007 року та підтримував студентство.

Також 15 жовтня - Міжнародний день миття рук (GlobalHandwashingDay). Досить цікаве та незвичайне свято, яке було започатковане Генеральною асамблеєю ООН разом з ВООЗ та Дитячим фондом ЮНІСЕФ 2008 року. Головна його мета - привернути увагу дітей та дорослих до важливості миття рук.

А ще 15 жовтня - Міжнародний день білої тростини. Вона є символом хвороби на сліпоту. Започаткували його в США 1969 року за ініціативи Міжнародної Федерації сліпих.

15 жовтня - Міжнародний день сільських жінок. Подію присвятили всім тим жінкам, праця яких має важливе значення для сільських господарств. Ідею створити таке незвичайне свято вперше озвучили на IV Жіночій конференції ООН, яка проводилася 1995 року у Пекіні.

Також 15 жовтня - День працівників целюлозно-паперової промисловості. Свято було створене указом президента України 2008 року. Щороку воно припадає на третю суботу жовтня.

А ще 15 жовтня - Всесвітній день боротьби з раком молочної залози. Ця надзвичайно важлива дата була створена за ініціативою ВООЗ 1993 року. Також в жовтні починається Всесвітній місяць боротьби з раком грудей.

15 жовтня - День втраченої дитини. Також цю дату називають Днем пам’яті по втраченій дитині під час вагітності або ненародженому немовляті.

Яке сьогодні, 15 жовтня, церковне свято

15 жовтня - день пам'яті священномученика Кіпріяна та мучениці Устини / Фото: commons.wikimedia.org

15 жовтня в церковному календарі – день пам'яті священномученика Кіпріяна та мучениці Устини. Він був язичником, народився в Антіохії. В ранньому дитинстві його нечестиві батьки віддали сина на служіння язичницьким богам. Після навчання його посвятили в жерці. Коли він повернувся в рідне місто, то його дуже шанували всі язичники. В тому ж місті жила дівчина Устина - християнка. Коли їй запропонував своє серце юнак, вона відмовила, адже хотіла присвятити своє життя Богові. Юнак звернувся до Кіпріяна, щоб за допомогою чарів привернути дівчину до себе. Однак той нічого не зміг зробити. Це настільки вразило жерця, що він увірував в Христа.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 15 жовтня

Які сьогодні іменини: Андрій, Борис, Георгій, Василь, Іван, Давид, Михайло, Костянтин, Петро, Федір, Степан, Юстина.

Талісманом людини, народженої 15 жовтня є родоніт. Мінерал, який здавна відомий людству. Його використовують в архітектурі, в інтер'єрі, ювелірній справі. Вважається, що родоніт допомагає в лікуванні різних серйозних захворювань.

В цей день народилися:

1860 рік — українська письменниця-перекладачка Софія Тобілевич;

1863 рік — український географ, директор заповідника Асканія-Нова у часи Української Держави Гетьмана Павла Скоропадського Петро Козлов;

1893 рік — український військовий діяч, генерал-хорунжийАрмії УНР Андрій Долуд;

1960 рік — український лікар, письменник, журналіст, громадський діяч Євген Комаровський.

Що не можна робити в цей день

Не варто зловживати спиртними напоями.

Краще не впускати в будинок бездомних тварин і не гладити їх.

Хворим людям заборонено виходити з дому.

Не залишайте без нагляду дітей.

Народні прикмети і традиції на 15 жовтня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на сьогоднішній день:

дивилися, який сьогодні день: сильний листопад на швидке похолодання;

холодний і дощовий день означає, що зима буде суворою;

вітер дме з півночі - буде морозна зима;

з берези вже опало все листя - зима прийде рано.

В народі 15 жовтня називали Кіпріянів день. Наші предки починали цього дня сіяти озимі культури. А дівчата збиралися на посиденьки та обговорювали свої секрети.

Погода на сьогодні, 15 жовтня

Сьогодні, 15 жовтня, в Києві хмарно, без опадів. У Львові хмарно з проясненнями, вдень дрібний дощ, який повинен стихнути до вечора. У Харкові хмарно, без опадів. В Одесі ясно, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві +14 вдень та +7 вночі. У Львові +17 вдень та +7 вночі. У Харкові +10 вдень та +5 вночі. В Одесі +14 вдень та +10 вночі.

Пам’ятні дати 15 жовтня

Календар важливих подій в Україні та світі за 15 жовтня: