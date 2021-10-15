15 жовтня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

У цей період зазвичай починається сильний листопад.
Який сьогодні день
У п'ятницю, 15 жовтня, у світі відзначають Всесвітній день студента, Міжнародний день сільських жінок, Міжнародний день білої тростини (солідарність із сліпими та інвалідами), Міжнародний день миття рук, Всесвітній день боротьби з раком грудей та День тигра.
У Чилі цього дня святкують День бабусі та дідуся, у Бразилії - День вчителя, у Тунісі - День евакуації, на Шрі-Ланці - День озеленення, у Білорусі - День працівників фармацевтичної і мікробіологічної промисловості, у США - Національний день грибів.
Пам'ятні дати 15 жовтня
- 1815 — починається заслання імператора Французького Наполеона на острові Святої Єлени в Атлантиці.
- 1840 — прах Наполеона перевезено з о. Святої Єлени до Королівства Франція.
- 1926 — В Києві відкритий Російський драматичний театр (нині імені Лесі Українки)
- 1964 — відбулася офіційна церемонія запуску нафтопроводу "Дружба".
- 1981 — засновано американський гурт Metallica.
- 1995 — Саддам Хусейн отримує 99,96 % голосів на президентських виборах в Іраку.
Церковне свято сьогодні 15 жовтня
15 жовтня православна церква відзначає пам'ять трьох мучеників, які загинули за віру на початку 4 століття: Кіпріяна, Іустини та Феоктиста.
Кіпріян жив в Антіохії і з дитинства навчався язичницької філософії, а досягнувши зрілості, був присвячений в жерці. Говорили, що він знайшов велику силу і бачив самого князя пітьми. У тому ж місті жила дівчина Іустина, яка не тільки сама прийняла християнство, але і звернула до своєї віри батьків. Юнак Аглаїд, намагаючись спокусити Іустину, звернувся за допомогою до Кіпріана, але, незважаючи на чари жерця, дівчина залишалася непохитна. Це змусило Кіпріяна і самого повірити в Христа. З покаянням він прийшов до церкви і прийняв хрещення.
Надалі Кіпріян гаряче проповідував християнство і навернув до християнства стільки язичників, що все капища в його єпархії виявилися занедбані - просто стало нікому приносити жертви ідолам. Іустина ж пішла до монастиря і стала там ігуменею. Під час гонінь на християн обидва вони були схоплені, язичники піддали їх мукам і, врешті-решт, стратили. Бачачи страждання християн, воїн Феоктист, що стояв в обороні, теж оголосив себе християнином і був страчений разом з Кіпріаном і Іустиною.
Що не можна робити цього дня
- У цей період зазвичай починається сильний листопад. Селяни від 15 жовтня до 20 листопада сіяли на зиму буряк, морква, кріп, петрушку, пастернак, часник, щавель. Тож не варто байдикувати – потрібно працювати.
- Дівчата в цей час продовжували ходити на посиденьки, але в будні дні не грали й не веселилися, а сиділи з шиттям або прядкою. За роботою співали протяжні пісні.
Прикмети на 15 жовтня
Ця дата у старовину вважалася днем очищення і позбавлення від злих духів. Якщо не прочитати відповідну молитву, на людину могли напасти біси. Причому чоловіки молилися Купріяну (Кіпріану), а жінці - Іустині.
Дівчата на Купріяна збиралися на вечірки, але не грали і не веселилися. Замість цього займалися рукоділлям, а за роботою співали сумні пісні.
- Якщо іній з’явився, то буде суха і сонячна погода.
- Холодний вітер і злива – до суворої зими.
- Якщо почався сильний листопад, то скоро похолодає.
- Сніг випав – через сорок днів настане справжня зима.
- Східний або північний вітер – до холодної зими.
Іменини 15 жовтня
День ангела (іменини) сьогодні, 15 жовтня, святкують: Андрій, Ганна, Борис, Василь, Георгій, Давид, Іван, Костянтин, Михайло, Олександра, Петро, Степан, Федір.
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