"Корупцію потрібно систематизувати та контролювати": у НАБУ розкрили деталі операції "Форрест Гамп" (відео)

Подробиці справи «Форест Гамп»

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Детективи НАБУ та прокурори САП розкрили масштабну корупційну схему, пов’язану зі справою «Мідас». Правоохоронці розкрили групу осіб, яка займалася відмиванням коштів для внесення застави за одного із фігурантів провадження.

Про це йдеться у розслідуванні НАБУ.

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За даними слідства, зловмисники намагалися легалізувати 150 мільйонів гривень готівкою. Для цього гроші проводили через рахунки фіктивних підприємств і залучили державний банк. Фінансові махінації стали можливими після того, як на початку червня організатори оборудки отримали фактичний контроль над АТ «Сенс банк».

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До складу злочинного угруповання входили високопосадовці та впливові діячі: заступник керівника Офісу Президента України, колишній народний депутат, а також голова правління та голова наглядової ради державного банку. Діяльність групи повністю контролювалася організаторами, які узгоджували кожен етап реалізації схеми.

Операція «Форест Гамп»: перехоплення розмов і хто залучений до оборудок

До справи про відмивання коштів задля внесення застави за одного з фігурантів розслідування «Мідас» може бути причетною група осіб:

заступниця керівника Офісу Президента (ймовірно, Ірина Мудра)

екснардеп (за даними джерел журналістів ZN.UA — Вадим Столар, який підтвердив візит детективів НАБУ)

ексдепутат Максим Микитась

посадовці Міністерства юстиції

представники Сенс Банку

Наразі у НАБУ не називали конкретних імен.

На опублікованих прослуховуваннях заступниця керівника ОПУ каже:

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«Він каже: „Ну так“. А я кажу: „Уже приходять?“ А він каже, що на них виходили по черзі. Причому не разом, а по черзі, і кожен у своїй індивідуальній іпостасі. Давид і *** (голова комітету ВРУ), щоб узяти, ну щоб стати „кришею“ для „Сенс Банку“. Типу вони не будуть мочити „Сенс Банк“, а він повинен буде їм башляти. Давид прийшов, потім цих, потім *** (голова комітету ВРУ). Причому не разом прийшли, а порізно».

Також, ймовірно, Ірина Мудра повідомляла телефоном про таке:

«А дзвонить мені біженець наш ізраїльський. Ну типу Тимур. Дзвонить *** (високопосадовець ОПУ) і каже: „Слухайте, *** (високопосадовець ОПУ), візьми, будь ласка, „Сенс Банк“. Бо ці проходимці видоять і їм якби не можна. Вони прибігли, а цим проходимцям не можна довіряти банк, а там потоки. Візьми банк».

«Все, цей вже *** (високопосадовець ОПУ) сказав спілкуватися з *** (заступник керівника ОПУ), ніяких Веселих. „У нас, каже, до вас задач немає. Ми задач ставити не будемо, але якщо буде якесь прохання, то, будь ласка, з *** (заступник керівника ОПУ)“.

«Але ці сьогодні, хоч до рани прикладай, „Сенс Банк“. Просто бусінки! Вони приповзли як милі котята такі: „Ну візьміть нас, ну, будь ласка“. Я кажу: „Я правильно розумію, що ваш господар поговорив з *** *** (високопосадовець ОПУ), щоб узяти над вами опіку?“ Вони такі: „Ну да“.

Крім усього, під час проведення розслідування детективами НАБУ було зафіксовано факти втручання щодо впровадження підконтрольних людей до НАБУ та інших правоохоронних органів.

«Я вчора прийшла до *** (високопосадовець ОПУ), і кажу: „Ми наступаємо на ті самі граблі, що й минулого разу. Ми не думаємо і не готуємо наступника Клименко. Ну, Клименко спить і бачить себе переобрали. А нам треба, щоб Клименко переобрали? Ну така-то інформація є. Ця людина безпринципна, він переступить через тебе і піде далі. Тобто, він не наш. Те, що він ситуативно на даний момент з вами спілкується, це не значить, що він вас не буде так само наздоганяти, як Андрія та всіх інших“.

«Якщо виграє Клименко, він на 7 років закріпиться, і нам всім пи*да». Організатори схеми також обговорювали питання внесення застави за одного із учасників злочинної організації у справі «Мідас».

Екс-нардеп: «Алло, ану давай бігом. Три по наших компаніях, що ми відвинтили. Де ми можемо заплатити 200 мільйонів по таких компаніях?»

Довірена особа нардепа: «Їх покласти зараз складно буде. Якби вони в нас були безналом, це одне. Ми ж не покладемо 400 тисяч від однієї людини. Ми їх навіть не внесемо»

Екс-нардеп: «Слухай, мільйонів 100 в безналі є? Ну там за Германа привезли 200 мільйонів. Зараз думаємо, як проплатити. Тільки це між нами, будь ласка, нікому зараз про це не говори. Ні Вадіку, нікому».

Також НАБУ зафіксували, як фігуранти намагалися вплинути на кадрові рішення в НАБУ та інших правоохоронних органах.

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29 червня 2026 року один з фігурантів справи «Мідас» був звільнений під заставу у розмірі 150 млн грн. А 19 серпня 2026 року детективами НАБУ та прокурорами САП повідомлено про підозру учасникам злочинної організації, які організували та забезпечували внесення цієї застави з грошей, отриманих злочинних шляхом.

Дії учасників злочину кваліфіковано за частиною третьою статті 209 Кримінального кодексу України. Слідство триває.

НАБУ анонсували наступну серію розслідування, де, ймовірно, Ірина Мудра заявляла, що «корупцію треба систематизувати і контролювати», а не боротися з нею.

Журналіст Михайло Ткач пише, що поки українці чекають на складну зиму, Тимур Міндіч передав державний банк в управління Офісу Президента.

«Поки ми чекаємо „складну зиму“ судячи з плівок НАБУ і САП друг президента Тимур Міндіч передав державний банк в управління офісу президента. Судячи з плівок забрати собі „під дах“ банк хотіли якийсь Давид та якийсь голова парламентського комітету (точно не Данило Гетьманцев)».

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