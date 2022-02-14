150 млн євро допомоги і жодних обіцянок про “Північний потік-2”: головні тези брифінгу Зеленського та Шольца

Німецький канцлер поспілкувався з президентом України напередодні свого візиту в Москву.

У понеділок, 14 лютого, канцлер Німеччини Олаф Шольц здійснив свій перший офіційний візит до України. У Києві німецький лідер провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським, а вже завтра, 15 лютого, він відвідає Москву, де зустрінеться з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Про результати сьогоднішньої зустрічі Олаф Шольц та Володимир Зеленський розповіли на спільній пресконференції.

ТСН.ua зібрав головні тези із заяв, які були озвучені лідерами двох країн перед журналістами.

Про фінансову допомогу

Канцлер Німеччини Шольц нагадав, що Берлін "підтримує Україну багато років словом і ділом", і повідомив про виділення Німеччиною 150 мільйонів євро допомоги "з поточного незв'язаного фінансового кредиту".

"Німеччина стоїть пліч-о-пліч на вашому боці. Моя країна вражена демократичним рухом у вашій країні і підтримує вас на європейському шляху", - зазначив він.

Про переїзд дипломатів

Президент Володимир Зеленський назвав переїзд деяких посольств на західну Україну "великою помилкою".

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"Велика помилка, що деякі посольства, але це їхнє рішення, переїжджають на західну Україну. Бо немає західної України, є Україна - вона цільна. Тому, не дай боже, якщо щось відбудеться, буде всюди. Ми всі одна країна...Але це їхній вибір", - наголосив український президент.

Також Зеленський заявив, що не володіє інформацією про переїзд німецьких дипломатів із консульства у Дніпрі до Львова, чутки про який з'явилися цими днями. Водночас він подякував за підтримку та співпрацю очільниці дипломатичного представництва Анці Фельдгузен.

Про “втечу” українських політиків

Президент Володимир Зеленський закликав нардепів та олігархів, які виїхали з України через загрозу нового нападу РФ, протягом 24 годин повернутися до країни.

“Я думаю, що ми повинні дати їм сигнал – справедливий, насамперед від Верховної Ради, від спікера, від держави, і я від себе особисто хотів би їх попросити, щоб протягом 24 годин вони таки вже повернулися до держави”, - наголосив український президент.

Також Зеленський заперечив повідомлення про відʼїзд своєї дружини і дітей за кордон.

"Моя родина завжди зі мною. Завжди з Україною - і це без пафосу. Я президент, моя дружина не просто дружина, вона перша леді і повинна показувати приклад, як повинні поводитися сім'ї”, - наголосив він.

Про Україну в НАТО

Президент Зеленський прокоментував заяву посла України у Великій Британії Вадима Пристайка про те, що Київ може відмовитися від вступу до НАТО, якщо це допоможе запобігти війні з Росією. Він закликав "правильно зрозуміти" цю заяву і звернути увагу на деякі деталі.

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"Думаю, сьогодні багато журналістів і багато лідерів дійсно трішечки натякають Україні, що можна "не ризикувати", не піднімати постійно питання щодо майбутнього членства в Альянсі. Тому що ці ризики пов'язані із реакцією РФ. Мені здається, ніхто вже цього не приховує", — зауважив президент.

Водночас Зеленський закликав усі сторони до відвертості і запевнив, що Україна не зверне з євроінтеграційного шляху, але "коли ми там [в НАТО] будемо — ніхто не знає".

"Скільки Україна повинна йти по цьому шляху, з ким вона буде йти, хто буде друзями, партнерами, буде підтримувати нашу державу. А може, дійсно, питання "відкритих дверей". Це для нас така історія, ніби мрія, сигнал — куди ми йдемо, а коли ми там будемо - ніхто не знає. Не тільки Україна, а й навіть деякі члени НАТО. Вважаю, ми потрібні рухатися тим шляхом, який ми обрали", - наголосив український президент.

Про санкції та “Північний потік-2”

На брифінгу Олаф Шольц двічі проігнорував запитання журналістів про відключення російського газопроводу "Північний потік-2" у разі агресії РФ.

"Ми інтенсивно працюємо над пакетом санкцій проти Росії. Ми у будь-який день готові ухвалити рішення", - заявив федеральний канцлер, однак, які конкретно обмеження проти Кремля готова підтримати Німеччина, Шольц так і не назвав.

Не сказав жодного слова очільник німецького уряду і про "Північний потік-2".

Натомість президент Зеленський заявив, що лідери мають "деякі розбіжності в оцінці" ризиків, пов'язаних із "Північним потоком-2", яким РФ має намір постачати газ до Європи в обхід України. Глава держави наголосив, що цей проєкт є "геополітичною зброєю" й Україна потребує енергетичних безпекових гарантій.

Про зустріч з Путіним

Олаф Шольц повідомив, що на завтрашній зустрічі з Путіним оголосить про свою підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, а також попередить російського президента про серйозні наслідки у разі подальшої агресії проти України.

"Для Федерального уряду Німеччини зрозуміло, що подальша військова агресія проти України потягне за собою серйозні політичні, економічні та стратегічні наслідки для Російської Федерації. Про це я завтра [15 лютого] підкреслю у Москві", - сказав Шольц.

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