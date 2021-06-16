16 червня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

Цього дня — Всесвітній день морських черепах.

Який сьогодні день

16 червня — Міжнародний день сімейних грошових переказів, Всесвітній день морських черепах, Міжнародний день африканської дитини, День свіжих овочів.

Міжнародний день сімейних грошових переказів

День націлений на визнання суттєвого фінансового внеску, який вносять заробітчани не тільки в добробут своїх сімей, але і в процес сталого розвитку своїх країн.

Вперше Міжнародний день сімейних грошових переказів був відзначений 16 червня 2015 року на відкритті п'ятого Глобального форуму з грошових переказів і розвитку в Мілані, участь у якому взяли понад 400 державних діячів, представників приватного сектора і лідерів громадянського суспільства.

Трудова міграція – дуже поширене в наші дні явище. Нерідко один з членів родини переїздить в іншу країну задля кращого заробітку та забезпечує своїх рідних, висилаючи їм грошові перекази. Ці суми можуть здатися незначними, але для сім'ї трудового мігранта вони відіграють дуже велику роль, складаючи часом до 60 % сімейного бюджету.

Всесвітній день морських черепах

16 червня проводять Всесвітній день морських черепах. Проходить під егідою провідної в світі незалежної природоохоронної організації WWF.

Цим днем хочуть звернути уваги громадськості на проблему загибелі великої кількості черепах через сусідство з людьми.

Міжнародний день африканської дитини

Уперше День святкували у 1991 році. Його метою є залучення уваги світової громадськості, дитячих і медичних організацій, а також політиків усього світу до проблем африканських дітей і до умов їхнього проживання.

Дату святкування обрали невипадково, адже саме 16 червня 1976 року в ПАР тисячі чорношкірих школярів вийшли на протест з вимогами підвищити якість шкільної освіти і відстоювали право на навчання рідною мовою. Сотні юних африканців були розстріляні силами урядової охорони і понад тисячу отримали поранення. За офіційними даними у ході повстання загинули 575 осіб і було заарештовано близько 6 тисяч людей.

Від 2011 року на заходах Дня було вирішено приділяти особливу увагу тяжкому становищу дітей-безпритульників, число яких на континенті, за деякими оцінками, становить 30 мільйонів.

Associated Press

День ангела сьогодні

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Аліна, Опанас, Денис, Дмитро, Лук'ян, Павло, Поліна, Семен, Софія, Уляна, Ілля і Лазар.

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Яке православне (християнське) свято сьогодні

16 червня — мучеників Лукілліана, Клавдія, Іпатія, Павла, Діонісія і мучениці Павли.

Мученики Лукілліан, Клавдій, Павло, Іпатій, Діонісій і мучениця Павла

Лукілліан був язичницьким жерцем при римському імператорі Авреліані, але в старості охрестився. Через його проповіді іудеї донесли на нього градоначальнику Нікомідії Сильвану. Той став примушувати старця повернутися до ідолослужіння. За відмову святому Лукілліану розтрощили щелепи, били палицями і повісили вниз головою, а потім кинули в темницю.

Там він познайомився з чотирма сповідниками-христовими Клавдієм, Іпатієм, Павлом і Діонісієм. Правитель засудив їх до смертної кари. Святі отроки були усічені мечем, а мученик Лукілліан цвяхами прибитий до хреста.

Свідком подвигу святих мучеників була свята діва Павла. Вона приносила їжу в’язням-християнам, омивала їхні рани, діставала ліки і ховала тіла мучеників. Згодом Святу діву схопили, і вона була усічена мечем.

Які народні прикмети і традиції сьогодні

Традиції:

Господарі, які збиралися копати криницю, в цей день могли дізнатися, в якому місці це найкраще зробити. Для цього потрібно було покласти на землю сковороду догори дном і залишити на деякий час. Після цього дивилися: якщо сковорідка намокла — значить, вода близько.

В цей день стежили за напрямком вітру. За повір'ям, південний вітер обіцяє швидке зростання ярих хлібів, північно-західний — сиру погоду і хвороби, східний - різного роду інфекції, а північно-східний - безперервні дощі

Прикмети:

Весь день йде дощ – буде багато грибів.

Собака мало їсть або погано спить і їсть траву – до дощу.

Вранці по воді туман стелиться – до сонячної погоди.

Увечері на Лук'яна вітер з півночі дме – день буде ясний.

Якщо вихор повільно підіймається догори та довго обертається, то погода буде ясна.

Що не можна робити в цей день

Не можна лихословити і сваритися з рідними.

Важку фізична праця краще відкласти.

Сон проти 16 червня віщий. Він збудеться дуже скоро, але розповідати про нього не варто.

Цього дня не варто укладати угоди.

Що сталося цього дня

1578 — у Львові страчено козацького ватажка, молдовського господаря Івана Підкову.

1862 — в театрі на Бродвеї під час вистави п'єси "Мазепа" (за Байроном) актриса Ада Менкен з'явилася напівголою, що призвело до нечуваного скандалу і мало не до закриття театру.

1903 — створено компанію Ford Motor.

1903 — молодий фармацевт Калеб Бредхем з Нью-Берна (штат Північна Кароліна) зареєстрував свій винахід "Пепсі-колу"

1919 — Святий Престол в особі Папи Римського Бенедикта XV визнав незалежність УНР. Листа голові Директорії Симону Петлюрі надіслав державний секретар Ватикану П'єтро Гаспаррі.

1934 — у Харкові відкрився перший з'їзд письменників України. Створено Спілку письменників України (СПУ).

1940 — СРСР в ультимативній формі пред'явив Естонії та Латвії ноти з вимогою зміни урядів і введення до цих країн додаткових радянських підрозділів. Наступного дня Червона армія окупувала Естонію та Латвію.

1998 — вперше в прямому ефірі по Інтернету було показано пологи. 40-річна жінка з Флориди, котра погодилась на цей експеримент, народила хлопчика на ім'я Шон.

1996 — на виборах президента Російської Федерації на цю посаду знову було обрано Бориса Єльцина.

Хто народився цього дня

1313 — Джованні Боккаччо, італійський письменник, автор "Декамерона".

1855 — Георгій Шлейфер, український архітектор.

1866 — Володимир Ротмістров, український агроном, один із засновників дослідної справи в Росії та Україні

1906 — Зиновій Книш (псевдонім Б. Михайлик), український громадсько-політичний діяч, письменник, публіцист.

1917 — Ірвінг Пенн, американський фотограф.

1937 — Ерік Сігал, американський письменник.

1957 — Василь Вовкун, український режисер і сценарист.

1971 — Тупак Шакур, американський музикант, піонер гангста-репу, кіноактор.

1987 — Денис Олійник, український футболіст, півзахисник "Металіста".

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