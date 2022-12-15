16 грудня — яке церковне свято в православному календарі

Завтра, 16 грудня, в православному календарі день пам’яті Іоанна Мовчальника. Походив він із заможної родини. Коли хлопчику виповнилося всього 18 років, його батьки померли. Іоанн відразу роздав половину своєї спадщини бідним, а другу половину почав витрачати на будівництво храмів. Довгий час він навіть служив у лаврі Сави Освяченого. А також був єпископом у вірменській церкві від 482 доо 491 року. Останні роки свого життя провів в печері, де жив самітником. Прославився як цілитель, адже допомагав зцілювати хвороби силою молитви. Також читав думки.

В народі на честь Іоанна Мовчальника 16 грудня називали "Безмовник".

Церковне свято 16 грудня — день пам'яті пророка Софонія

Його вважають дев'ятим з числа менших пророків. Софоній, за переказами, народився в багатій сім'ї. Жив приблизно 630 року до н.е. На жаль, збереглося дуже мало відомостей про його життя та діяльність. Після нього лише залишилася "Книга пророцтв Софонія", в якій пророк передбачив, що старий Єрусалим паде і на його місті виросте новий. Також Софоній говорив про звернення язичників до християнства. Відомо, що основні роки життя пророка припали на період від 640 до 609 року до н.е.

Прикмети 16 грудня

Народне свято 16 грудня / Фото: Pexels

падає сніг і земля тала — наступного року буде поганий урожай;

під вікнами цвірінькають снігурі — скоро прийде потепління;

кішки сплять біля батарей — будуть сильні морози;

кішки вилизують лапки та вмиваються — чекайте на потепління найближчими днями.

Що завтра не можна робити

Церква категорично забороняє цього дня кричати або голосно співати. Здавна вірили, що нечиста сила може відняти голос у того, хто не послухається цієї заборони. Також не варто ображати інших, лаятися, тому що можна весь наступний рік провести у сварках. Від порожніх обіцянок краще утриматися, менше розповідайте про своє життя чужим людям.

Що можна робити завтра, 16 грудня

На Іоанна Мовчальника традиційно йшли до церкви, просили святого про одужання для себе і рідних. Цього дня важливо очистити свої помисли та усвідомити вчинки. Дуже важливо весь вечір провести в мовчанні, це допоможе привернути талан.

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