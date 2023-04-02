16 квітня — Воскресіння Христове: чи можна спати в ніч проти свята та інші традиції

16 квітня в Україні святкують Воскресіння Христове або Великдень. Що традиційно не роблять на це свято? Чи можна спати в ніч проти Великодня і ділитися освяченими харчами з домашніми тваринами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Про те, що можна і не можна робити напередодні Великодня і в день світлого свята, розповів отець Олег Полянко, в минулому настоятель храму святої рівноапостольної великої княгині Ольги Української Православної Церкви.

Насамперед, кожен вірянин повинен розуміти, що Воскресіння Христове — найбільше свято, яке є символом воскресіння нашого Спасителя. Йому передує Страсний тиждень, який є найсуворішим періодом посту в році. Ці дні обов'язково проводять в покірності та каятті, тому щодня в храмах проводяться богослужіння, які потрібно відвідувати.

За словами отця Олега, господині часто не встигають відвідати церкву через велику кількість хатніх справ, які з'являються напередодні свята. Дуже важливо знайти в своєму щільному графіку час, щоб вклонитися Ісусу Христу, а не лише піклуватися про земне. Господь не звертає увагу на те, чи зробила людина всі домашні справи, для нього важлива лише її душа. В крайному разі до храму може піти лише хтось один з родичів. Особливо важливо зробити це в Страсний четвер (13 квітня 2023 року), щоб запалити свічку та помолитися про добробут родини.

Що потрібно робити з освяченими харчами? Після того, як їжа була освячена в церкві, її в кошиках несуть додому. Тільки після цього нею можна ділитися з ближніми, сідати за стіл та їсти харчі. Сьогодні віряни часто запитують, чи можна ділитися освяченими стравами з домашніми тваринами. На думку отця Олега, робити так не варто, адже в цьому немає духовної основи.

Не можна класти до Великоднього кошика спиртні напої. Ще апостол Павло говорив, що не варто впиватися вином, адже в ньому є блуд. Освячувати спиртне немає сенсу, адже церква його повністю забороняє (крім церковного червоного вина, яке символізує кров Христа). До Великоднього кошика кладуться лише деякі продукти: спечена власноруч паска (можна по одній на кожного члена сім'ї), ковбаси, сир, яйця. Загалом це ті харчі, які віряни не вживають під час Великого посту.

Чи можна спати в ніч проти Великодня? У Великодню ніч в усіх храмах правлять богослужіння і від опівночі триває святкова літургія на честь Воскресіння Христа. Тому, якщо людина добре себе почуває і є здоровою, потрібно всю ніч молитися в церкві, не лягаючи спати.

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