16 листопада: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

16 листопада: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

За народними прикметами цього дня краще уникати сварок.

Який сьогодні день

У вівторок, 16 листопада, в світі відзначають Всесвітній День ґудзиків, Міжнародний день толерантності, Міжнародний день боротьби з анорексією.

В Україні цього дня святкують День працівників радіо, телебачення та зв'язку, в Естонії - Декларація суверенітету Естонії, в Ісландії - День ісландської мови, у Північній Кореї - День матері, на Кубі - День святого Кристобаля, в Португалії - Національний день моря.

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Пам'ятні дати 16 листопада

1848 — У Лондоні дав останній концерт Фридерик Шопен.

1917 — в колишньому ханському палаці у Бахчисараї відкрито Національний музей.

1918 — Королівство Угорщина, яке до цього була частиною Австро-Угорської Імперії, проголошено республікою.

1924 — почала мовлення перша українська радіостанція — Українське радіо.

1933 — встановлені дипломатичні відносини поміж СРСР та США.

1945 — у Лондоні засновано ЮНЕСКО.

2010 — заручини принца Вільяма та Кейт.

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Церковне свято сьогодні 16 листопада

16 листопада православна церква вшановує пам'ять святої княжни Анни Всеволодівни – дочки київського князя Всеволода Ярославича та грецької царівни, дочки Костянтина Мономаха.

За переказами, Ганна була заручена візантійським царевичем, проте шлюб не відбувся, і княжна вирішила присвятити себе служінню Богу. Близько 1086 року Всеволод Ярославич побудував для дочки жіночий Андріївський монастир. Його першою ігуменею стала Ганна. Настоятелька доклала багато сил до благоустрою обителі, відкрила за монастиря першу в Європі школу для дівчаток, де вихованок навчали грамоти, співу, а також ремеслам. Анна Всеволодівна брала участь у справах держави. Наприклад, після смерті митрополита Іоанна вона вирушила до Візантії, звідки повернулася з новим митрополитом.

Що не можна робити цього дня

Не можна сваритися.

Не варто виходити з дому без особливої потреби і бажано уникати людних місць.

Не можна відмовляти людині, якщо вона постукала вам додому, але потім перехрестіть поріг і вхідні двері.

Прикмети на 16 листопада

У старовину цього дня уважно спостерігали за погодою, зважаючи на прикмети. "Ганна без снігу — не чекай на хліб", — говорили в народі, передбачаючи майбутній урожай. Морозний день віщував погані справи: "Ганна холодна - осінь голодна". Якщо цього дня спекотно, то зима буде дуже холодною. Наближення сильного холоду віщували хмари, що пливли низько.

Увечері 16 листопада вдарив мороз – зима буде досить теплою і без істотних перепадів температур.

Миші почали рити нори – буде холоднеча.

Кріт риє нору на північному боці – буде відлига на західному – сира погода, на південніому – холоди, на східніому – всю зиму буде тепло і сухо.

Горять у печі яскраво і з тріском дрова, буде мороз, а якщо вони погано розпалюються – бути теплу.

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Іменини 16 листопада

День ангела (іменини) сьогодні, 16 листопада, святкують: Богдан, Василь, Володимир, Ганна, Георгій, Євдокія, Іван, Ілля, Йосип, Кузьма, Микола, Олександр, Павло, Петро, Світлана, Семен, Сергій, Федір.

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