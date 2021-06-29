16-річна Марія померла після зґвалтування і відпочинку в компанії: її 17-річній подрузі оголосили підозру

16-річна Марія померла після зґвалтування і відпочинку в компанії: її 17-річній подрузі оголосили підозру

Приятелька загиблої Марії стала третьою фігуранткою справи.

У справі про смерть 16-річної Марії в селі Бреусівка Полтавської області оголоси підозру її 17-літній подружці. Дівчину підозрюють у ненаданні допомоги Марії, яка перебувала в небезпечному для життя стані, що спричинило її смерть.

Загалом подружка загиблої стала третьою фігуранткою справи. Про це сьогодні, 29 червня, повідомив керівник Полтавської обласної прокуратури Антон Столітній на брифінгу, пишуть "Новини Полтавщини".

"25 червня дівчині повідомили про підозру щодо ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані, що спричинило смерть потерпілої. Четвертому фігуранту ми не можемо висунути обвинувачення, оскільки він є неповнолітнім. Але до нього буде вирішуватися питання, щодо застосування заходів виховного характеру. Це також притягнення до кримінальної відповідальності, але з урахуванням віку особи, це дещо інший процесуальний характер”, – сказав головний прокурор області.

Під час слідства правоохоронці допитали 52 осіб і провели два обшуки. Станом на 29 червня прокуратура призначила 30 експертиз у справі Марії, половина з яких вже виконані.

Решту планують завершити у середині липня і передати справу до суду.

Нагадаємо, 30 квітня 16-річну Марію знайшов тракторист на узбіччі місцевої дороги біля села Бреусівка. Дівчина була зґвалтованою та мертвою. Напередодні вона відпочивала у компанії чотирьох знайомих: двох 15-річних юнаків, 17-річної дівчини та 20-річного молодика.

У справі про зґвалтування взяли під варту 15-річного хлопця, ще одного 20-річного члена компанії помістили під домашній арешт, зокрема, за підозрою у підбурюванні до сексуального насильства і ненаданні дівчині життєвонеобхідної допомоги.

Правоохоронці з’ясували, що вже мертву дівчину відвезли за село і там покинули. На її тілі селяни виявили синці і травми. В офіційному висновку судово-медичного експерта вказано, що дівчина померла внаслідок алкогольного отруєння, набряку головного мозку та токсичної енцефалопатії. А ось тілесні ушкодження дівчини, у поліції кажуть, не пов’язанні з причиною її смерті.

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