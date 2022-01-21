16-річному водію, який у Луцьку збив на "зебрі" 6 людей, можуть оголосити нову підозру - ЗМІ

16-річному водію, який у Луцьку збив на "зебрі" 6 людей, можуть оголосити нову підозру - ЗМІ

Хлопцю інкрімінують ще й інші злочини, пишуть місцеві видання.

Проти 16-річного хлопця, який у Луцьку на пішохідному переході влетів у натовп людей і збив 6 осіб, ймовірно, відкриють ще кілька справ і оголосять нову підозру.

Про це повідомляє Волинь Post з посиланням на власні джерела.

"Ще до скоєння страшної аварії на Соборності Дмитро Р. вчинив розбій – застосував балончик із сльозогінним газом та відібрав iPhone", - йдеться у повідомленні.

Також за даними видання, хлопцеві інкримінують крадіжку авто. Начебто вітчим затриманого, на чиєму автомобілі він і скоїв ДТП, дав свідчення про те, що не давав юнакові дозволу кермувати його машиною. Тож такі дії хлопця правоохоронці тепер розцінюють як викрадення.

У Луцьку померла жінка, яку збив 16-річний керманич | Новини України

Нагадаємо: