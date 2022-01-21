16-річному водію, який у Луцьку збив на "зебрі" 6 людей, можуть оголосити нову підозру - ЗМІ

Хлопцю інкрімінують ще й інші злочини, пишуть місцеві видання.
Проти 16-річного хлопця, який у Луцьку на пішохідному переході влетів у натовп людей і збив 6 осіб, ймовірно, відкриють ще кілька справ і оголосять нову підозру.
Про це повідомляє Волинь Post з посиланням на власні джерела.
"Ще до скоєння страшної аварії на Соборності Дмитро Р. вчинив розбій – застосував балончик із сльозогінним газом та відібрав iPhone", - йдеться у повідомленні.
Також за даними видання, хлопцеві інкримінують крадіжку авто. Начебто вітчим затриманого, на чиєму автомобілі він і скоїв ДТП, дав свідчення про те, що не давав юнакові дозволу кермувати його машиною. Тож такі дії хлопця правоохоронці тепер розцінюють як викрадення.
Нагадаємо:
- у Луцьку біля торгового центру автівка в'їхала у натовп людей, які переходили дорогу пішохідним переходом.
- В результаті зіткнення постраждали 6 людей, одна з потерпілих після понад 20 днів в лікарні померла. У неї залишилось двоє маленьких дітей.
- 16-річного винуватця ДТП, який їздив без прав на батьківському авто, затримали правоохоронці.
- Як відомо, 16-річний юнак катався разом із двома друзями, які сиділи в салоні авто. Порушникам 15 та 16 років, разом в авто вони гасали містом та свої розваги знімали на відео.
- Суд відправив горе-кермувальника під цілодобовий домашній арешт.