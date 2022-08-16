16 серпня 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та основні події

16 серпня 2022 року – вівторок. 174-й день війни Росії проти України. 228-й день року. Яке сьогодні свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

16 серпня - День "Справжнє кохання назавжди". Романтичне свято, яке, хоч і має неофіційний характер, проте відрізняється популярністю в усьому світі. Не забудьте привітати свою половинку та подарувати їй теплі слова.

А ще 16 серпня - Міжнародний день "Помахайте в камеру спостереження". Достеменно не відомо, коли і за яких обставин було створене це цікаве свято.

Також 16 серпня - День чоловічої краси. Ще одна назва цього свята - День догляду за собою для чоловіків. Вперше свято створили в США 2007 року. Ініціатором виступила компанія American Crew, яка виготовляє та продає засоби догляду для чоловіків.

16 серпня - Всесвітній день повітряних зміїв. Це найстаріші з відомих літальних апаратів. Протягом тисячоліть їх використовували люди, щоб доставляти повідомлення, задобрювати богів, прогнозувати погоду тощо.

16 серпня - яке сьогодні свято в церковному календарі

16 серпня - день пам'яті преподобних Ісаака, Далмата і Фавста / Фото: pixabay.com

16 серпня в церковному календарі – день пам'яті преподобних Ісаака, Далмата і Фавста. Преподобний Далмат жив за царювання імператора Феодосія Великого. Він був військовослужбовцем, якого дуже поважав сам правитель. Згодом він вирішив відкинути все світське, залишив дружину та дітей, взяв з собою сина Фавста та вирушив до святого Ісаака неподалік Константинополя. Там батька і сина постригли і почали вони вести богоугодне життя. Коли Ісаак відчув свою кончину, то призначив своїм наступником Далмата.

Пам’ятні дати 16 серпня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 16 серпня:

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1649 рік — 50-тисячна армія Богдана Хмельницького перемагає 60-тисячну армію Речі Посполитої короля Яна-Казимира під Зборовом;

1788 рік — міністр фінансів Королівства Франції Л. де Брієнн оголошує державу банкрутом;

1804 рік — в Булонському лісі проходить перше нагородження орденом Почесного легіону;

1820 рік — у Ніжині коштом князя Олександра Безбородька відкривають Гімназію вищих наук (нині це Ніжинський педагогічний інститут);

1914 рік — головна українська рада оприлюднює маніфест до українського народу з приводу Першої світової війни із закликом боротися за визволення України;

1919 рік — 11-та дивізія Групи Січових стрільців Романа Сушка Армії УНР і 21-ша Збаразька бригада УГА Богуслава Шашкевича звільняють від більшовиків Шепетівку;

1925 рік — відбувається прем'єра фільму Чарлі Чапліна "Золота лихоманка";

1960 рік — Кіпр проголошує незалежність;

1960 рік — засновують Міжнародну академію астронавтики;

1962 рік — Рінго Старр вливається в "Бітлз" та заміняє попереднього барабанщика — Піта Беста;

1972 рік — у Торонто відкривається Національна виставка, на якій уперше для західного світу представили виробники Китаю;

1975 рік — Пітер Ґебріел залишає Genesis, харизматичного вокаліста заміняє барабанщик;

1985 рік — Мадонна виходить заміж за актора Шона Пенна;

1995 рік — більшість населення Бермудських островів на референдумі голосує проти незалежності й за збереження статусу британської колонії.

16 серпня: яке сьогодні народне свято

В народі 16 серпня називали Антон-вихревій, Ісаакій-малинник. Цього дня часто дули сильні вітри. А також до середини серпня дозрівали пізні сорти малини. Цього дня починали збирати ягоду та робити з неї консервацію.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 16 серпня

Які сьогодні іменини: Іван, Антон, Микола, Кузьма, Соломія.

16 серпня народилися:

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1931 рік —український маляр, графік Юрій Старостенко;

1933 рік — український хоровий диригент, композитор, педагог Анатолій Авдієвський;

1950 рік — український скульптор, художник, який останні роки життя провів у США, Василь Федорук;

1962 рік — український прозаїк, поет, культуролог Юрій Іздрик;

1978 рік — українська художниця Адріана Галецька.

Погода на 16 серпня

16 серпня в Києві похмура погода, вдень розпочнеться дощ з грозою, який до вечора зміниться на сильний дощ. У Львові хмарно, вдень дрібний дощ, який до вечора зміниться дощем з грозою. У Харкові похмуро, вдень можливий дрібний дощ, який до вечора має закінчитися. В Одесі хмарно, після обіду дощ з грозою, який до вечора зміниться дрібним дощем.

Температура повітря в Києві +23 вдень та +20 вночі. У Львові +23 вдень та +16 вночі. У Харкові +28 вдень та +24 вночі. В Одесі +26 вдень та +20 вночі.