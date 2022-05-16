16 травня 2022 року – цей день в історії / Фото: Pexels

16 травня 2022 року – цей день в історії, основні події

16 травня 2022 року – цей день в історії, основні події

16 травня 2022 року – понеділок. 82-й день війни Росії проти України. 136-й день року.

Який сьогодні день в Україні і світі

16 травня - Міжнародний день коучингу. Ініціатива запровадження цієї події йде від сертифікованого майстер-коуча з США Джері Удельсона. Головна мета дня - донести особливе значення цієї професії як засобу професійного і особистісного розвитку.

А ще 16 травня - Міжнародний день мирного співіснування. Започаткувала подію ООН, сталося це в грудні 2017 року. Головна мета події - активно залучати суспільство до єдності, солідарності, миру та терпимості, а також досягти гармонії шляхом відмови від військового розв'язання конфліктних ситуацій.

Також 16 травня - Міжнародний день поінформованості про целіакію. Подія була започаткована Європейською асоціацією хворих на целіакію. Це захворювання кишківника, яке виникає внаслідок пошкодження ворсинок тонкої кишки через вживання глютеновмісних продуктів. Глютен міститься, зокрема, в зернових продуктах.

16 травня - Міжнародний день світла. Подія була встановлена ЮНЕСКО 14 листопада 2017 року, Дату обрали не випадково. Саме цього дня 1960 року була проведена перша вдала робота лазера Теодора Маймана.

А ще 16 травня - День біографів. Дату святкування обрали на честь зустрічі Семюела Джонсона, який був лексикологом та критиком, з письменником Джеймсом Босуеллом, який пізніше написав легендарну біографію Джонсона.

Також 16 травня - День носіння фіолетового кольору в знак миру. Це жартівлива подія, адже її мета - показати можливим прибульцям з космосу, що люди - мирні істоти.

16 травня - День морської мавпи. Морська мавпа - істота, яку відносять до ракоподібних, вона зовні трішки нагадує креветку. Має досить крихітні розміри - до 5 мм. Але морська мавпа - важлива частина екосистеми.

16 травня - яке сьогодні свято в церковному календарі

16 травня - день пам'яті преподобного Теодосія Печерського / Фото: commons.wikimedia.org

16 травня в церковному календарі – день пам'яті преподобного Теодосія Печерського. Християнський святий. Народився в Василеві(нині Васильків, Київська область) близько 1036 року. Є одним з основоположників чернецтва в Київській Русі. Вважається видатним церковним та політичним діячем другої половини XI століття.

Пам’ятні дати 16 травня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 16 травня:

1648 рік — під Жовтими Водами військо Богдана Хмельницького завдає поразки польському війську Стефана Потоцького;

1836 рік — Едгар Аллан По одружується зі своєю 13-річною кузиною Вірджинією Клем;

1920 рік — Жанна д'Арк була канонізована римською католицькою церквою;

1929 рік — у США відбувається перша церемонія вручення "Оскарів";

1966 рік — у Китаї оголошують початок "культурної революції";

1975 рік — японка Табеї Дзюнко стає першою жінкою, яка скорила Еверест;

2004 рік — українська співачка Руслана Лижичко здобуває перемогу в пісенному конкурсі "Євробачення" 2004;

2008 рік — Україна стає 152-им членом Світової організації торгівлі.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 16 травня

Які сьогодні іменини: Андрій, Тимофій, Мавра.

16 травня народилися:

1817 рік — український історик, поет-романтик, мислитель, громадський діяч Микола Костомаров;

1856 рік — український етнограф і фольклорист Микола Колцуняк;

1895 рік — український письменник, поет, перекладач Тодось Осьмачка;

1936 рік — український художник, графік, ілюстратор Микола Грох;

1968 рік — український письменник Тарас Прохасько.

Погода на 16 травня

16 травня в Києві зранку ясно, але вдень небо затягнеться хмарами, без опадів. У Львові ясно до обіду, без опадів. У Харкові ясна погода буде триматися до вечора, без опадів. В Одесі хмарна погода, без опадів.

Температура повітря в Києві +18 вдень та +10 вночі. У Львові +21 вдень та +6 вночі. У Харкові +18 вдень та +9 вночі. В Одесі +23 вдень та +13 вночі.