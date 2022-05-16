16 травня 2022 року – цей день в історії, основні події

16 травня 2022 року – понеділок. 82-й день війни Росії проти України. 136-й день року.
Який сьогодні день в Україні і світі
16 травня - Міжнародний день коучингу. Ініціатива запровадження цієї події йде від сертифікованого майстер-коуча з США Джері Удельсона. Головна мета дня - донести особливе значення цієї професії як засобу професійного і особистісного розвитку.
А ще 16 травня - Міжнародний день мирного співіснування. Започаткувала подію ООН, сталося це в грудні 2017 року. Головна мета події - активно залучати суспільство до єдності, солідарності, миру та терпимості, а також досягти гармонії шляхом відмови від військового розв'язання конфліктних ситуацій.
Також 16 травня - Міжнародний день поінформованості про целіакію. Подія була започаткована Європейською асоціацією хворих на целіакію. Це захворювання кишківника, яке виникає внаслідок пошкодження ворсинок тонкої кишки через вживання глютеновмісних продуктів. Глютен міститься, зокрема, в зернових продуктах.
16 травня - Міжнародний день світла. Подія була встановлена ЮНЕСКО 14 листопада 2017 року, Дату обрали не випадково. Саме цього дня 1960 року була проведена перша вдала робота лазера Теодора Маймана.
А ще 16 травня - День біографів. Дату святкування обрали на честь зустрічі Семюела Джонсона, який був лексикологом та критиком, з письменником Джеймсом Босуеллом, який пізніше написав легендарну біографію Джонсона.
Також 16 травня - День носіння фіолетового кольору в знак миру. Це жартівлива подія, адже її мета - показати можливим прибульцям з космосу, що люди - мирні істоти.
16 травня - День морської мавпи. Морська мавпа - істота, яку відносять до ракоподібних, вона зовні трішки нагадує креветку. Має досить крихітні розміри - до 5 мм. Але морська мавпа - важлива частина екосистеми.
16 травня - яке сьогодні свято в церковному календарі
16 травня в церковному календарі – день пам'яті преподобного Теодосія Печерського. Християнський святий. Народився в Василеві(нині Васильків, Київська область) близько 1036 року. Є одним з основоположників чернецтва в Київській Русі. Вважається видатним церковним та політичним діячем другої половини XI століття.
Пам’ятні дати 16 травня
Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 16 травня:
- 1648 рік — під Жовтими Водами військо Богдана Хмельницького завдає поразки польському війську Стефана Потоцького;
- 1836 рік — Едгар Аллан По одружується зі своєю 13-річною кузиною Вірджинією Клем;
- 1920 рік — Жанна д'Арк була канонізована римською католицькою церквою;
- 1929 рік — у США відбувається перша церемонія вручення "Оскарів";
- 1966 рік — у Китаї оголошують початок "культурної революції";
- 1975 рік — японка Табеї Дзюнко стає першою жінкою, яка скорила Еверест;
- 2004 рік — українська співачка Руслана Лижичко здобуває перемогу в пісенному конкурсі "Євробачення" 2004;
- 2008 рік — Україна стає 152-им членом Світової організації торгівлі.
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 16 травня
Які сьогодні іменини: Андрій, Тимофій, Мавра.
16 травня народилися:
- 1817 рік — український історик, поет-романтик, мислитель, громадський діяч Микола Костомаров;
- 1856 рік — український етнограф і фольклорист Микола Колцуняк;
- 1895 рік — український письменник, поет, перекладач Тодось Осьмачка;
- 1936 рік — український художник, графік, ілюстратор Микола Грох;
- 1968 рік — український письменник Тарас Прохасько.
Погода на 16 травня
16 травня в Києві зранку ясно, але вдень небо затягнеться хмарами, без опадів. У Львові ясно до обіду, без опадів. У Харкові ясна погода буде триматися до вечора, без опадів. В Одесі хмарна погода, без опадів.
Температура повітря в Києві +18 вдень та +10 вночі. У Львові +21 вдень та +6 вночі. У Харкові +18 вдень та +9 вночі. В Одесі +23 вдень та +13 вночі.