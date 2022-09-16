16 вересня 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та які основні події

16 вересня 2022 року – п’ятниця. 205-й день війни Росії проти України. До Нового року залишилося 106 днів. Яке сьогодні свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

16 вересня - Міжнародний день вина "Гренаш". Щороку припадає на третю п'ятницю вересня. Свято було створене 2010 року під час симпозіуму виноробів, на якому обрали найкращий сорт винограду. Ним став саме Гренаш.

Також 16 вересня - починається Європейський тиждень мобільності. Традицію святкування започаткував 1994 року політолог Ерік Бріттон. Головна мета - зменшити обсяги використання пального.

А ще 16 вересня - День народження Джульєтти. Саме 16 вересня 1284 року в місті Верона, за твором Вільяма Шекспіра, народилася Джульєтта Капулетті. Місцеві жителі цього дня влаштовують святкування та карнавали на її честь.

16 вересня - Міжнародний день захисту озонового шару. Головна мета - привернути увагу людства до проблеми руйнування озонового шару та знайти шляхи її вирішення.

Яке сьогодні, 16 вересня, церковне свято

16 вересня - день пам'яті священномученика Антима / Фото: pixabay.com

16 вересня в церковному календарі – день пам'яті священномученика Антима. Він був єпископом Никодимії. Престол обійняв 293 року. Був надзвичайно побожним та вів свою паству до християнської віри, допомагав тим, хто йшов на смерть заради Ісуса Христа.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 16 вересня

Які сьогодні іменини: Петро, Зинон, Євфримій.

Талісманом людини, народженої 16 вересня є яшма. Це непрозорий камінь, який має матовий блиск. Здавна вірили, що яшма - камінь здоров'я. Вона допомагає підтримувати життєвий тонус.

В цей день народилися:

1909 рік — український графік, живописець і мистецвознавець Кейван Іван Миколайович;

1947 рік — український дисидент-правозахисник, літературознавець і перекладач Валерій Марченко;

1981 рік — український веслувальник, бронзовий призер Олімпійських ігор Сергій Білоущенко;

1981 рік — українська лижниця, біатлоністка, призерка Паралімпійських ігор Людмила Павленко.

Що не можна робити в цей день

Не можна переїдати, тому що мученики перед стратою завжди голодували.

Не варто носити брудний одяг і спати в брудному ліжку.

Заборонено починати нові відносини і грати весілля.

Не дивіться довго в дзеркало, бо накличете біду.

Народні прикмети і традиції на 16 вересня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на сьогоднішній день:

дивилися, який сьогодні день: у другій половині дня йде дощ - скоро буде погіршення погоди;

мурахи побудували високі мурашники - зима буде холодною;

теплий дощ - пізня зима;

на ялині та сосні багато шишок - чекайте на теплу зиму.

В народі 16 вересня називали Домнін день. Наші предки цього дня прибирали в оселі: вибивали килими, прали, підмітали. Вважалося, що щастя прийде лише в чистий будинок.

Погода на сьогодні, 16 вересня

Сьогодні, 16 вересня, в Києві хмарно, без опадів. У Львові похмуро, з ранку до полудня дощитиме, ввечері дощ почнеться знову. У Харкові похмуро, вдень слабкий дощ, який має закінчитися до вечора. В Одесі хмарно з проясненнями, без опадів.

Температура повітря в Києві +19 вдень та +15 вночі. У Львові +17 вдень та +14 вночі. У Харкові +20 вдень та +14 вночі. В Одесі +25 вдень та +19 вночі.

Пам’ятні дати 16 вересня

Календар важливих подій в Україні та світі за 16 вересня: