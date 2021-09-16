16 вересня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

У давнину тепла погода 16 вересня віщувала затяжну зиму.

Який сьогодні день

У четвер, 16 вересня, в світі відзначають Міжнародний день охорони озонового шару та День працюючих батьків.

vgorode.ru

У Мексиці цього дня святкують День проголошення Незалежності (1810), у Папуа Новій Гвінеї - День Незалежності (1975), у Казахстані - День Матері, у Чечні - День чеченської жінки, у Малайзії - День збройних сил, в Лівії - День мучеників.

Пам'ятні дати 16 вересня

1658 — Гетьман України Іван Виговський уклав із Річчю Посполитою Гадяцький договір.

1899 — У Західній Україні створено Національно-демократичну партію.

1914 — 2500 січових стрільців українського добровольчого легіону у складі австро-угорської армії присягнули на вірність боротьбі за визволення України.

1979 — На східному крилі шахти «Юнком» (Юнокомунарівськ, Донецька область), на об'єкті "Кліваж" здійснено підземний ядерний вибух.

1987 — Підписаний Монреальський протокол про захист озонового шару Землі.

Церковне свято сьогодні 16 вересня

16 вересня православна церква вшановує пам'ять святої Домни Никомидійської, яка жила під час в царювання імператора Максиміліана. Домна була язичницькою жрицею, але прийняла християнську віру. Коли за наказом правителя почалися гоніння на християн, Домна постраждала за свої переконання і відтоді стала шануватися як мучениця.

Що не можна робити цього дня​​​

Не можна дивитися на себе у дзеркало, або робити це якомога рідше

Цього дня не можна затівати прибирання в будинку

Не можна підмітати вдома та на вулиці, щоб не вимести своє щастя

Також забороняється відмовляти безпритульним і безпорадним, які дійсно потребують допомоги

Прикмети на 16 вересня

На Русі був звичай цього дня збирати навколо будинку всілякий мотлох - особливо старі, зношені постоли. Їх у великій кількості вішали або на кілки навколо городу, або під дах хлівів, або на стовпи біля воріт. Вважалося, що це захистить від пристріту і будинок, і двір, і худобу, і врожай, і самих господарів. Говорили, що якщо недобра людина подивиться на постоли, здивується їхній незліченній кількості і почне перераховувати, то вже нічого не зможе наврочити.

Цього часу також тривало прибирання льону. Втім, з цією справою потрібно було поспішати і завершити її до того, як почнуться рясні дощі і холод.

Pexels

Теплий день – до затяжної зими.

День видався туманним – польові роботи минуть легко і спокійно.

Після обіду пішов дощ – негода затягнеться надовго.

Мурахи будують великі мурашники – до затяжної зими.

Мало ягід і грибів – до неврожаю на майбутній рік.

Іменини 16 вересня

День ангела (іменини) сьогодні, 16 вересня, святкують: Андрій, Василь, Василина, Володимир, Домініка, Іван, Ілля, Костянтин, Михайло, Микола, Олексій, Петро, Роман, Сергій, Юхим.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання