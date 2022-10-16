16 жовтня 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та які основні події

16 жовтня 2022 року – неділя. 237-й день війни Росії проти України. До Нового року залишилось 76 днів. Яке сьогодні свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

16 жовтня - День працівників харчової промисловості. Щороку свято припадає на третю неділю жовтня. Його запровадили 1966 року, а пізніше затвердили указом президента України 1995 року.

Також 16 жовтня - Міжнародний день ремонту (International Repair Day). Вперше свято було проведене організацією Open Repair Alliance 2017 року. Тоді його головною метою була пропаганда цінності та важливості ремонту.

А ще 16 жовтня - Всесвітній день хліба. Свято створили за ініціативи Міжнародного об'єднання пекарів та кондитерів 2006 року. Багато народів вважають борошняний виріб головною стравою на столі. Перша хлібина була створена понад 5 тисяч років тому і вона зовсім не була схожа на сучасну. Єгиптяни готували хліб з зерен злаків та каші.

16 жовтня - Всесвітній день здорового харчування. Святкується у 50-ти країнах світу. Головна мета - підвищити поінформованість населення про необхідність правильної організації здорового харчування.

Також 16 жовтня - Всесвітній день хребта (World Spine Day). Свято було створене 2008 року за ініціативи Всесвітньої федерації хіропрактики. Важливо пам'ятати, що хребет - найбільш важлива структура тіла, яка виконує опорну, захисну та рухову функції.

А ще 16 жовтня - День бездомної кішки. Головна мета - нагадати людям про любов до тварин, а також закликати їх до більш відповідального та гуманного ставлення до кішок.

16 жовтня - День алерголога. Дату обрали не випадково. Саме цього дня народився лікар-педіатр Клеменс Фон Пірке, який ввів термін "алергія" 1906 року.

Також 16 жовтня - День керівника (шефа або боса). Традиція святкувати це свято з'явилася в американському місті Дірфілд (штат Іллінойс). Його вперше організувала Патриція Хароскі 1958 року, яка на той час обіймала посаду секретаря у фірмі свого батька. Вона вирішила відсвяткувати його день народження на роботі (16 жовтня) по-особливому.

А ще 16 жовтня - Всесвітній день продовольства. Саме цього дня 1945 року Генеральною Асамблеєю ООН була заснована Продовольча та сільськогосподарська організація. Її головне завдання - позбавлення світу від голоду шляхом висвітлення основних проблем сільського господарства.

16 жовтня - Всесвітній день анестезіолога. Дату обрали не випадково. Саме цього дня 1846 року у Бостоні (США) під час операції хірург та дантист Томас Мортон вперше використав анестезію - інгаляцію діетилового ефіру.

Яке сьогодні, 16 жовтня, церковне свято

16 жовтня - день пам'яті священномученика Діонісія Ареопагіта / Фото: commons.wikimedia.org

16 жовтня в церковному календарі – день пам'яті священномученика Діонісія Ареопагіта. Він був учнем апостола Павла та першим єпископом в Афінах. Близько 96 року загинув в Галії внаслідок переслідувань, які тоді вів проти християн правитель Доміціан.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 16 жовтня

Які сьогодні іменини: Денис.

Талісманом людини, народженої 16 жовтня є гірський кришталь. Чарівні кристали, які приваблюють своїм сліпучим блиском. Він відомий людству вже давно і завжди був оточений аурою загадковості. Вважалося, що талісмани з гірського кришталю допомагають залучити в своє життя радість та любов.

В цей день народилися:

1837 рік — український письменник, фольклорист і етнограф Олександр Митрак;

1918 рік — український поет Олександр Підсуха.

Що не можна робити в цей день

Не можна скаржитися на своє життя та сваритися.

Не варто відпускати дітей на вулицю без нагляду дорослих.

Заборонено кричати на старших родичів.

Народні прикмети і традиції на 16 жовтня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на сьогоднішній день:

дивилися, який сьогодні день: на сосні багато рудих голок - наступного тижня буде багато грибів;

з винограду опали всі ягоди - зима буде затяжною та холодною;

нори кротів широкі та великі - осінь буде теплою.

В народі 16 жовтня називали Денисів день. Наші предки цього дня боялися пристріту, а також лихоманки, адже вірили, що вони вирують довгола. Тому одягалися завжди по погоді.

Погода на сьогодні, 16 жовтня

Сьогодні, 16 жовтня, в Києві ясно до вечора, без опадів. У Львові ясна погода, опадів не очікується. У Харкові ясно, без опадів. В Одесі ясно, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві +14 вдень та +5 вночі. У Львові +17 вдень та +9 вночі. У Харкові +11 вдень та +3 вночі. В Одесі +15 вдень та +7 вночі.

Пам’ятні дати 16 жовтня

Календар важливих подій в Україні та світі за 16 жовтня: