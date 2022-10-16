16 жовтня 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та які основні події

16 жовтня 2022 року – неділя. 237-й день війни Росії проти України. До Нового року залишилось 76 днів. Яке сьогодні свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня - читайте у матеріалі ТСН.ua.
Який сьогодні день в Україні і світі
16 жовтня - День працівників харчової промисловості. Щороку свято припадає на третю неділю жовтня. Його запровадили 1966 року, а пізніше затвердили указом президента України 1995 року.
Також 16 жовтня - Міжнародний день ремонту (International Repair Day). Вперше свято було проведене організацією Open Repair Alliance 2017 року. Тоді його головною метою була пропаганда цінності та важливості ремонту.
А ще 16 жовтня - Всесвітній день хліба. Свято створили за ініціативи Міжнародного об'єднання пекарів та кондитерів 2006 року. Багато народів вважають борошняний виріб головною стравою на столі. Перша хлібина була створена понад 5 тисяч років тому і вона зовсім не була схожа на сучасну. Єгиптяни готували хліб з зерен злаків та каші.
16 жовтня - Всесвітній день здорового харчування. Святкується у 50-ти країнах світу. Головна мета - підвищити поінформованість населення про необхідність правильної організації здорового харчування.
Також 16 жовтня - Всесвітній день хребта (World Spine Day). Свято було створене 2008 року за ініціативи Всесвітньої федерації хіропрактики. Важливо пам'ятати, що хребет - найбільш важлива структура тіла, яка виконує опорну, захисну та рухову функції.
А ще 16 жовтня - День бездомної кішки. Головна мета - нагадати людям про любов до тварин, а також закликати їх до більш відповідального та гуманного ставлення до кішок.
16 жовтня - День алерголога. Дату обрали не випадково. Саме цього дня народився лікар-педіатр Клеменс Фон Пірке, який ввів термін "алергія" 1906 року.
Також 16 жовтня - День керівника (шефа або боса). Традиція святкувати це свято з'явилася в американському місті Дірфілд (штат Іллінойс). Його вперше організувала Патриція Хароскі 1958 року, яка на той час обіймала посаду секретаря у фірмі свого батька. Вона вирішила відсвяткувати його день народження на роботі (16 жовтня) по-особливому.
А ще 16 жовтня - Всесвітній день продовольства. Саме цього дня 1945 року Генеральною Асамблеєю ООН була заснована Продовольча та сільськогосподарська організація. Її головне завдання - позбавлення світу від голоду шляхом висвітлення основних проблем сільського господарства.
16 жовтня - Всесвітній день анестезіолога. Дату обрали не випадково. Саме цього дня 1846 року у Бостоні (США) під час операції хірург та дантист Томас Мортон вперше використав анестезію - інгаляцію діетилового ефіру.
Яке сьогодні, 16 жовтня, церковне свято
16 жовтня в церковному календарі – день пам'яті священномученика Діонісія Ареопагіта. Він був учнем апостола Павла та першим єпископом в Афінах. Близько 96 року загинув в Галії внаслідок переслідувань, які тоді вів проти християн правитель Доміціан.
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 16 жовтня
Які сьогодні іменини: Денис.
Талісманом людини, народженої 16 жовтня є гірський кришталь. Чарівні кристали, які приваблюють своїм сліпучим блиском. Він відомий людству вже давно і завжди був оточений аурою загадковості. Вважалося, що талісмани з гірського кришталю допомагають залучити в своє життя радість та любов.
В цей день народилися:
- 1837 рік — український письменник, фольклорист і етнограф Олександр Митрак;
- 1918 рік — український поет Олександр Підсуха.
Що не можна робити в цей день
- Не можна скаржитися на своє життя та сваритися.
- Не варто відпускати дітей на вулицю без нагляду дорослих.
- Заборонено кричати на старших родичів.
Народні прикмети і традиції на 16 жовтня
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на сьогоднішній день:
- дивилися, який сьогодні день: на сосні багато рудих голок - наступного тижня буде багато грибів;
- з винограду опали всі ягоди - зима буде затяжною та холодною;
- нори кротів широкі та великі - осінь буде теплою.
В народі 16 жовтня називали Денисів день. Наші предки цього дня боялися пристріту, а також лихоманки, адже вірили, що вони вирують довгола. Тому одягалися завжди по погоді.
Погода на сьогодні, 16 жовтня
Сьогодні, 16 жовтня, в Києві ясно до вечора, без опадів. У Львові ясна погода, опадів не очікується. У Харкові ясно, без опадів. В Одесі ясно, опадів не передбачається.
Температура повітря в Києві +14 вдень та +5 вночі. У Львові +17 вдень та +9 вночі. У Харкові +11 вдень та +3 вночі. В Одесі +15 вдень та +7 вночі.
Пам’ятні дати 16 жовтня
Календар важливих подій в Україні та світі за 16 жовтня:
- 1596 рік — розпочинається Берестейський церковний собор (за новим стилем);
- 1793 рік — страчують Марію-Антуанетту "вдову Капет", королеву Франції, дружину Людовика XVI і матір Людовика XVII;
- 1813 рік — починається "Битва народів";
- 1918 рік — на з'їзді Вільного козацтва у Чигирині делегати від 5 українських губерній і Кубані обирають отаманом Вільного козацтва генерала Павла Скоропадського;
- 1964 рік — Китайська Народна Республіка проводить перше випробування ядерної зброї;
- 1978 рік — Іван Павло II (до інтронізації — Кароль Юзеф Войтила) стає 264-им Папою римським і першим неіталійцем на папському престолі від 1523 року;
- 1987 рік — у Львові створюють Товариство Лева;
- 2005 рік — у Сан Луїсі (Аргентина) завершується Чемпіонат світу з шахів ФІДЕ.