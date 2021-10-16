16 жовтня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

У народі вірили, що 16 жовтня на білий світ виходять так звані осінні лихоманки, які тиняються світом і вражають людей.

Який сьогодні день

У суботу, 16 жовтня, у світі святкують Всесвітній день здорового харчування, Всесвітній день хребта, Міжнародний день продовольства, Всесвітній день анестезіолога та День алерголога.

У Франції цього дня святкують День читання, у США - День Боса, у Болівії - День інженера, в Болгарії - День ВПС, у Чилі - День вчителя, в Польщі - День папи Іоанна Павла II, у Вірменії - День преси, у Франції - День читання, у США - Національний день лікеру.

Національний день лікера у США / Pexels

Пам'ятні дати 16 жовтня

1793 — Страта Марії-Антуанетти "вдови Капет", королеви Франції, дружини Людовика XVI і матері Людовика XVII.

1853 — Розпочалася Кримська війна (1853–1856) між Російською імперією та коаліцією Великої Британії, Французької імперії, Османської імперії, Сардинського королівства за панування над Східним Середземномор'ям.

1918 — на з'їзді Вільного козацтва у Чигирині делегати від 5 українських губерній і Кубані обрали отаманом Вільного козацтва генерала Павла Скоропадського. Цього ж дня він видав указ про відродження козацтва, в яке було записано близько 150 тисяч сімей.

1964 — Китайська Народна Республіка провела перше випробування ядерної зброї.

1987 — У Львові створено Товариство Лева.

Церковне свято сьогодні 16 жовтня

16 жовтня православна церква вшановує пам'ять святого Діонісія Ареопагіта, який жив в Афінах у 1 столітті. Згідно з переказами, Діонісій був учнем апостола Павла і першим єпископом свого міста. 95 року папа Климент відправив святителя до Галії проповідувати християнство. Через рік Діонісій загинув від рук язичників. Святому приписують кілька творів, які стали відомі в 5 столітті під назвою "Ареопагитики". Вважається, що вони справили великий вплив на розвиток християнської філософії.

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Що не можна робити цього дня​​​

Цього дня радять берегтися від пристріту, побоюватися шабашу нечистої сили.

Від цього дня ходять землею осінні лихоманки, хитаються білим світом, мучаться самі і людей мучать. Варто берегтися від хвороби.

Прикмети на 16 жовтня

У народі вірили, що 16 жовтня на білий світ виходять так звані осінні лихоманки, які тиняються світом і вражають людей. Втім, є раціональне пояснення, згідно з яким нестабільна погода часто приводила до простудних захворювань. Вірили, що допомагає боротися з лихоманкою осикова кора – її завжди намагалися носити з собою. У хаті ж також зазвичай намагалися на всяк випадок тримати осинове поліно. Якщо 16 жовтня боліла голова, то на поліно лягали і відпочивали деякий час. Використовували цибулю, часник, редьку і сіль, які, вважалося, відлякують нечисть. Селяни 16 жовтня побоювалися пристріту і читали велику кількість змов від нечистої сили, осінньої лихоманки.

Галки збираються зграями і кричать — буде ясна погода.

Горобці перелітають зграйками з місця на місце — чекайте негоди.

Якщо миші копають нори на південний бік — зима буде холодною.

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Іменини 16 жовтня

День ангела (іменини) сьогодні, 16 жовтня, святкують: Денис, Іван, Павло, Петро.

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