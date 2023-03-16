17 березня — яке церковне свято в православному календарі

Завтра, 17 березня, в православному календарі день пам’яті преподобного Герасима Йорданського. Немає точної дати народження цього святого. Однак є свідчення про те, що він походив з багатої сім'ї і жив в каппадокійському місті Лікія (нині Мала Азія). Отримав хороше християнське виховання і ще в юності обрав для себе сподвижницьке життя.

Герасим здійнив паломництво до Палестини. Там здійснював аскетичний подвиг, проживши певний час в Йорданській пустелі. Там же почав облаштовувати монастир, де ввів суворий чернечий устав. Саме аскетичний спосіб життя Герасима вказує на його непохитність у християнській вірі. Він відмовлявся від їжі, пив тільки воду, багато молився, працював.

За свої заслуги отримав він від Бога дар прозорливості. Бачив одкровення, як янголи небесні забирають до себе Євфимія Великого, а потім поховав його разом з Кіріаком. Також вилікував у пустелі лева, якого назвав Йорданом. Ця розумна тварина аж до самої старості допомагала своєму спасителю і їв лише з його рук. 451 року помер спокійно уві сні.

Прикмети 17 березня

Народні прикмети 17 березня / Фото: Pexels

Граються граки на гарну погоду.

Якщо граки кричать — буде дощ.

Якщо птахи після вирію летять до своїх старих гнізд, буде дружна весна.

Що завтра не можна робити

Не варто носити цього дня нове взуття. В давнину вірили, хто не послухається, у того з'являться болі в шиї. Також не варто відмовляти людям, які попросили у вас милостині. Церква забороняє 17 березня лаятися, конфліктувати, підвищувати голос. Триває Великий піст, тому варто відмовитися від м'ясних, молочний продуктів, яєць, риби.

Що можна робити завтра

В народі дата отримала назву Герасим Грачевник. Саме в цей день починають повертатися з теплих країв ці птахи. За народними віруваннями вони є передвісниками весни. Для селян граки були також і цінними помічниками, адже вони відразу починали знищувати комах, які могли нашкодити рослинам.

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