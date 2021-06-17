17 червня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

17 червня святкують декілька свят. Також, цей день запам'ятався цікавими подіями і днями народження відомих людей.

Що святкують у цей день

Всесвітній день боротьби з опустеленням і посухою

Всесвітній день боротьби з опустелюванням і посухою святкують 17 червня 1994 року. Саме цього дня була прийнята Конвенція ООН про боротьбу з опустелюванням. Україна приєдналася до Конвенції в 2002 році. В межах Конвенції, опустелювання, яке вже набуло глобальних розмірів, розглядається не як процес утворення пустель, а як будь-яка деградація земель під впливом природних чи антропогенних чинників. Це спричиняє голод та вимушену міграцію населення.

За даними Генеральної асамблеї ООН, нині майже третина планети перебуває під загрозою висихання, понад мільярд людей може опинитися в пустелі. Такі території є вже на всіх континентах, більш ніж у 110 країнах світу. Майже половина людей, що мешкає на посушливих територіях, живе в умовах злиднів.

Щорічно людство втрачає 12 мільйонів гектарів земель та 75 мільярдів тон родючих ґрунтів. А щохвилини в світі від голоду вмирає 16 людей, з яких 12 дітей. Близько 40% населення земної кулі страждає від нестачі води.

Хто сьогодні святкує іменини

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Назар, Іван, Митрофан, Петро, Марфа, Софія, Марія.

Яке православне (християнське) свято сьогодні

17 червня — день пам'яті святого Митрофана, патріарха Константинопольського

Святитель Митрофан, Патріарх Константинопольський, був сучасником святого Костянтина Великого (306-337). Батько його, Дометій, був рідним братом римського імператора Проба, він увірував у Христа. Під час переслідувань християн в Римі святий Дометій з двома своїми синами пішов до Візантії, де після смерті єпископа Тита був зведений у сан єпископа. Потім єпископами стали його сини Проб і Митрофан.

Одного разу до Візантії прибув імператор Костянтин Великий і побачивши святість життя і мудрість святого Митрофана взяв його з собою до Риму. Незабаром Костянтин Великий переніс столицю з Риму до Візантії і перевів туди святителя Митрофана.

Митрофан став першим Патріархом Константинопольським. Мощі його покояться в Константинополі, в храмі, спорудженому в його пам'ять.

Прикмети і традиції сьогодні

Традиції:

Вважалося, що саме на Митрофана потрібно обов’язково удобрити землю. Говорили: “Без гною-батюшки не чекай на хліб від землі-матінки”. Крім того, кликали вітер та просили у нього прислати дощі влітку, щоб в майбутньому отримати гарний урожай.

У народі обирали найкрасивіших дівчат, обвивали їх гілками, а потім поливали водою – цим зазивали опади для багатого врожаю.

Прикмети:

Якщо вітер дме з півночі — буде погана погода

На Митрофана йде дощ, то така погода простоїть ще два-три дні

Вітер на Митрофана подме з гнилого кута (північного заходу) — очыкуй негоди

Якщо весь день спекотно, то буде негода

Нічне небо червоне - очікуються сильні вітри

Що не можна робити цього дня

Не можна сваритись, критикувати та конфліктувати.

Не можна бажати комусь зла.

Не можна займатись важкою фізичною роботою.

17 червня і сторії

1462 — волоський господар Влад III Дракул здійснив невдалу спробу вбити османського султана Мехмеда II, після чого мусив відступати з Волощини

1621 — на нараді у Сухій Діброві під Білою Церквою Петро Сагайдачний запропонував гетьману Якову Бородавці об'єднати їхні козацькі війська й виступити на допомогу польсько-литовському війську проти османського під Хотин

1885 — до нью-йоркської гавані прибула Статуя Свободи — дарунок французького народу Сполученим Штатам Америки

1917 — у Києві відкрився II Всеукраїнський військовий з'їзд (тривав до 23 червня), під час якого було проголошено автономію України (4 червня за Юліанським календарем)

1940 — Червона армія окупувала Латвію та Естонію

1950 — чиказький лікар Річард Лоулер за 45 хвилин здійснив першу операцію з пересадки нирки людині

1953 — в Східній Німеччині почалось повстання проти сталінського режиму, яке було жорстоко придушене із застосуванням танків

1955 — відбувся перший політ радянського пасажирського реактивного літака ТУ-104

1993 — Україна і Російська Федерація розділили Чорноморський флот

2008 — організація Mozilla Foundation влаштувала так званий англ. Download Day 2008 (День Завантаження 2008) з метою встановити новий рекорд Гінесса для програми, що була завантажена найбільшу кількість разів через мережу Інтернет упродовж однієї доби. В ролі програми виступав веб-оглядач Mozilla Firefox 3.

Хто з відомих людей народився в цей день

1682 — Карл XII Ґустав, король Швеції у 1697—1718 рр.

1856 — Франц Рубо, український художник-баталіст французького походження.

1876 — Шаровольський Іван Васильович, український мовознавець та історик літератури (†1954)

1882 — Ігор Стравинський, український композитор

1888 — Гейнц Вільгельм Гудеріан, генерал-полковник німецької армії, розробник моторизованих способів ведення війни

1911 — Віктор Некрасов, київський письменник і дисидент.

1929 — Тигран Петросян, радянський шахіст, дев'ятий чемпіон світу.

1930 — Михайло Горинь, український правозахисник, дисидент і політв'язень радянських часів, народний депутат України 1-го скликання.

1939 — Кшиштоф Зануссі, польський кінорежисер.

1943 — Джеймс Елліот, американський астроном, який відкрив кільцеву систему Урана і атмосферу Плутона.

1953 — Іво Бобул, український співак, композитор. Народний артист України.

1969 — Віктор Петренко, український фігурист, Олімпійський чемпіон.

1972 — Лариса Денисенко, українська письменниця, правозахисник, адвокат.

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