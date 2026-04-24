17 днів без їжі: яка ситуація у 14-й ОМБр після розголосу, що кажуть у командуванні

Бійці 14 ОМБр розповіли, що отримали продовольство, якого вкрай не вистачало.

Прапор 14 ОМБр

Прапор 14 ОМБр

Новопризначений командир 14-ї бригади, в якій викрили проблеми із забезпеченням після публікації фото виснажених голодом бійців, полковник Тарас Максімов провів онлайн-розмову з воїнами на позиціях під Куп’янськом. Військові розповіли про те, що їм уже доставили посилки з їжею та всім необхідним.

Про це повідомили у пресслужбі 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.

Воїни зазначили, що потрібно трохи часу, щоб відновити сили.

«Зараз, я думаю, все налагодиться. З вашою допомогою та всім колективом будемо вирівнювати ситуацію, проводити заміни. Я зроблю все, ви ж мене знаєте. Командиру роти, я звертаю увагу, не мовчати, не приховувати. Одразу мені напряму, якщо є якісь проблеми», — сказав Тарас Максімов.

Реакція командування на обурливий інцидент

В Угрупуванні Об’єднаних сил відреагували на ситуацію із забезпеченням позицій бійців 14 ОМБр. Там заявили, що це — «жахливий управлінський сором».

Наголошується, що проблеми з логістикою та умовами на позиціях є наслідком тривалих управлінських рішень, попри попередні звіти про нібито контрольовану ситуацію. Вони охоплюють роботу безпілотників, систему ураження противника та його вплив на нашу логістику і повітряний простір, а також нестачу ресурсів для ефективної протидії.

«Ці проблеми не залишаються без уваги — вони регулярно піднімаються у доповідях командування об’єднаних сил. Паралельно ведеться робота над їх вирішенням. Ми не стоїмо осторонь. Представники Командування постійно працюють із корпусами та бригадами: допомагають вибудовувати систему БпС, налагодити розвідку і планування, покращити забезпечення дронами та наземними роботизованими комплексами, у тому числі для потреб логістики. Ця робота проводиться по всіх корпусах на напрямку», — повідомили військові.

Командування стверджує, що після розголосу було розпочало перевірку по всій вертикалі управління 10 корпусу.

«Для підтримки підрозділів були негайно додатково виділені ресурси», — наголосили в Угрупуванні.

З огляду на обурливий інцидент від командирів всіх рівнів вимагають не допускати подібних ситуацій і вчасно доповідати напряму Командувачу про проблеми.

«Важливо не замовчувати, не прикрашати ситуацію і не зважати на посади чи звання, коли йдеться про реальний стан справ. Головне — зберегти людей і людське ставлення до них, усе інше можна виправити системною роботою», — завершили у повідомленні.

Скандал із голодним виснаженням бійців 14-ї бригади — останні новини

Раніше воїни 14-ї ОМБр, які до 17 днів залишалися без їжі на передовій, після розголосу в медіа та втручання командира нарешті отримали провізію. Ситуацію взяли під контроль, комбриг особисто поспілкувався з бійцями, а щодо причин інциденту розпочали службове розслідування.

Як повідомлялося, що через проблеми з логістикою військові втрачали значну вагу та змушені були пити дощову воду. Після скандалу у бригаді та корпусі змінили командування і почали перевірки. Наразі нове керівництво вживає заходів для стабілізації забезпечення та покращення умов на позиціях.

