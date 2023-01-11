17 годин у потязі: до Києва приїхали мери чотирьох європейських столиць (фото)

Мер Будапешта каже, що приїхав до Києва на запрошення міського голови Києва..

До Києва 11 січня із робочим візитом приїхали очільники чотирьох європейських столиць - Варшави (Польща), Праги (Чехія), Братислави (Словаччина) та Будапешта (Угорщина).

Про це свідчить фото очільників європейських столиць у Твіттері мера Варшави Рафала Тшасковського.

Рафал Тшасковський написав, що він з колегами на шляху до вільного Києва - столиці гордої, вільної України.

"Пакт Вільних Міст прибуває до вільного та гордого міста Києва. В серці вільної і гордої України", - написав мер Варшави і додав хештег "Разом із Україною".

#PactOfFreeCitites arriving at the free and proud city of Kyiv. In the heart of free and proud Ukraine.



Pakt Wolnych Miast w drodze do wolnego, dumnego Kijowa. Stolicy dumnej, wolnej Ukrainy. #StandWithUkraine @Vitaliy_Klychko @matusvallo @bpkaracsonyg @ZdenekHrib pic.twitter.com/oEbgXghu2n — Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) January 11, 2023

Мер Будапешта Гергель Корачонь додав у своєму аккаунті, що вони витратили на дорогу до Києва 17 годин. Їхали потягом.

За його словами, приїхав він до Києва на запрошення міського голови Віталія Кличка. Також Корачонь анонсував прессконференцію у столиці.

"Разом з мером Праги, мером Братислави та мером Варшави ми витратили 17 годин на потяг, щоб дістатися до Києва як делегація PactofFreeCities V4", - йдеться в дописі.

До слова, востаннє Рафал Тшасковський був у Києві незадовго до повномасштабного нападу РФ - 15 лютого 2022 року.

Зазначимо, що "Пакт вільних міст" – це об’єднання, засноване у 2019 році мерами Братислави, Будапешту, Праги і Варшави з метою захищати і втілювати демократичні цінності, права людини, свободу слова, принципи правової держави. Від вересня 2021 року до об’єднання приєдналося понад 20 міст Європи та поза неї.

Нагадаємо, що тим часом до Львова на зустріч із Зеленським приїхали президенти Польщі та Литви.

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