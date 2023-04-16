17 квітня — яке церковне свято в православному календарі

Завтра, 17 квітня, в православному календарі день пам’яті преподобного Йосипа. Народився він у Палестині в благочестивій сім'ї. Цікавився духовним життям з ранніх років, був смиренним і добрим. В 17 років вирішив вступити до монастиря, де постійно молився і носив старий одяг. За це благочестя скоро став пресвітером.

Коли почалося гоніння на християн, Йосип ходив від міста до міста, боровся з язичниками і підтримував вірян. За це відправили його на острів Крит, де йому допоміг святитель Микола. Повернувся Йосип до Константинополя, застував там монастир. За свої діла удостоївся дару чудотворення.

Церковне свято 17 квітня — день Зосими Палестинського

Жив преподобний в VI столітті, подвизався в Кесарії. Він хотів знайти приклад сподвижницького життя для себе і тому відправився до монастиря в Йордані. Там довгий час жив ченцем, дотримувався всіх правил і звичаїв. Якось зустрів в пустелі Марію Єгипетську і зміг посилити свої подвиги. Помер в глибокій старості.

Прикмети 17 квітня

Народні прикмети 17 квітня / Фото: Pexels

Якщо вдарив мороз, значить буде багатий урожай пшениці.

Темні і повільні хмари до проливного дощу.

Вітряна погода на прохолодне літо.

Що завтра не можна робити

Категорично заборонено цього дня прати, прасувати, в'язати і займатися ремонтом. Вважається, що ці справи не принесуть жодного результату. Також не варто пліткувати і лаятися. Не рекомендовано працювати в саду, навіть якщо хороша погода.

Що можна робити завтра

17 квітня в народі святкують свято Йосипа Пісноспіва. Так його прозвали за те, що в цей час вже починали співати цвіркуни та журавлі. Люди виходили з дому, вклонялися цим прекрасним птахам, яких вважали захисниками всього хорошого на Землі.

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