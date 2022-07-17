17 липня 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та основні події

17 липня 2022 року – неділя. 144-й день війни Росії проти України. 198-й день року. Яке сьогодні, 17 липня, свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

17 липня - День металурга. Подія припадає щороку на третю неділю липня. Також вона носить назву День працівників металургійної та гірничодобувної галузі. Її започаткували 3 червня 1993 року. Саме металургійна галузь вважається однією з найстаріших у світі, адже вона з'явилася ще 5 тисяч років до нашої ери.

А ще 17 липня - Всесвітній день міжнародного правосуддя. Подія була започаткована 1 червня 2010 року під час проведення конференції в Уганді. Дату обрали не випадково, адже саме цього дня 1998 року на дипломатичній конференції у Римі було створено Римський статут, на основі якого було встановлено Міжнародний кримінальний суд.

Також 17 липня - День татуювання. Нетипова й неофіційна, але дуже цікава подія. Перші тату з'явилися ще тисячі років тому, адже практично у всіх світових культурах існувала тенденція розмальовувати свої тіла. В давнину люди вкладали в такі малюнки особливе значення, а також вірили в магічні символи та їхню силу.

17 липня - День етнографа України. Етнографія - наука, яка вивчає культуру, духовність, побут, звичаї та походження народів (етносів). Дату вибрали не випадково, адже саме цього дня 1846 року народився слеветний біолог та етнограф Микола Миклохо-Маклай.

А ще 17 липня - День народження Діснейленда. Саме цього дня 1955 року в місті Анахайма, штат Каліфорнія, США, відбулося відкриття першого казкового розважального парку. Його батьком вважається відомий бізнесмен, режисер, сценарист та продюсер - Волт Дісней.

Також 17 липня - День жовтої свині. Нетипова, але дуже цікава подія, яка була започаткована математиками з Пристону (США) Девідом Келлі та Майклом Співаком 1960 року. Коли вони були студентами математичного відділення, то займалися вивченням особливостей числа 17. Щоб вшанувати улюблене число, вони й придумали цю подію. А її символом стала жовта свинка, яка має 17 пальців та 17 зубів.

17 липня - Всесвітній день Емоджі. Емоджі називаються піктограми або графічні символи, які відрізняються яскравим, дещо мультиплікаційним виглядом. Їх використовують в текстових повідомленнях для передавання свого настрою чи емоцій. Цікавий факт: в своєму сучасному вигляді емоджі виникли в Японії. А їх винахідником вважається художник Сігетака Куріта, який 1999 року працював в команді розробників платформи мобільного інтернета "i-mode" та винайшов спосіб швидко і лаконічно передавати повідомлення.

17 липня - яке сьогодні свято в церковному календарі

17 липня - день пам'яті преподобної Марти / Фото: pixabay.com

17 липня в церковному календарі – день пам'яті преподобної Марти. Вона була матір'ю святого Симеона Дивногорця та жила у VI столітті. Народилася в Антіохії. З молодих літ прагнула віддати своє життя Богу, але батьки переконали дівчину вийти заміж. Скоро її чоловік Іван помер, а Марта всі свої сили віддала на правильне виховання сина.

Пам’ятні дати 17 липня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 17 липня:

709 рік до н. е. — вперше описується повне сонячне затемнення, опис був зроблений китайцем Чу Фу;

1048 рік — німецький король Генріх III виганяє із Риму папу Бенедикта IX , та замінює його Дамасієм II;

1429 рік — у відбитому в англійців Реймсі коронується на французький престол Карл VII;

1453 рік — французи розбивають англійців в битві при Кастільйоні, останній битві Сторічної війни;

1505 рік — після потрясіння під час жахливої грози, коли Мартін Лютер був на волосок від смерті, він змінює свої плани стати юристом і стає ченцем августинського монастиря в Ерфурті;

1570 рік — у Вільно засновують єзуїтську колегію, яку згодом перетворили в університет;

1754 рік — у Нью-Йорку відкривають Королівський коледж;

1775 рік — у США відкривається перший у світі військовий госпіталь;

1785 рік — словацький авантюрист Моріц Беньовський, проголосивши себе імператором Мадагаскару, оголошує війну Королівству Франція;

1791 рік — на Марсовому полі в Парижі розстрілюють мирну демонстрацію, що вимагала зречення французького короля Людовика XVI;

1793 рік — у Парижі страчують Шарлотта Корде, вбивцю лідера Французької революції Жана Поля Марата;

1841 рік — виходить перший номер британського гумористичного журналу "Панч";

1854 рік — в Австрійській імперії запускають в експлуатацію першу у світі гірську залізницю;

1868 рік — японську столицю переносять з Кіото в Токіо;

1915 рік — німецька імперія і Австро-Угорська імперія підписують секретний договір про співпрацю з Болгарським царством;

1917 рік — у Великій Британії з титулів вилучають всі німецькі імена;

1917 рік — виступ полуботківців у Києві з метою проголошення незалежності України;

1933 рік — після закінчення будівництва Дніпрогесу та ліквідації порогів на Дніпрі з Києва до Херсона виходить у перший рейс пасажирський пароплав;

1941 рік — наказом Гітлера Східна Галичина переходить в підпорядкування до Генерального Губернаторства як окремий дистрикт "Галичина";

1945 рік — починається Потсдамська конференція глав держав-союзників;

1973 рік — в Афганістані повюють монархію і проголошують республіку;

1997 рік — Україна ратифікує Європейську конвенцію з прав людини;

2014 рік — російський зенітний ракетний комплекс "Бук" біля Тореза Донецької області з території так званої Донецької народної республіки збиває рейсовий пасажирський літак Boeing 777 компанії Malaysia Airlines, гинуть всі пасажири та екіпаж (загалом 298 осіб);

2020 рік — Верховна Рада України затверджує скорочення кількості адміністративних районів України від 490 до 138.

17 липня: яке сьогодні народне свято

В народі 17 липня називали день Марфи та Андрія Налива. Останню назву дата отримала тому, що в цей період колоски пшениці вже починали наливатися, а селяни прибирали овес та готували сіно. На вечерю господині обов'язково готували вівсяну кашу, яку заправляли маслом. Частину страви давали коням, щоб вони мали міцне здоров'я. Якщо ж дівчина мріяла вийти заміж, то 17 липня варила вівсяний кисіль та облизувала миску.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 17 липня

Які сьогодні іменини: Олексій, Богдан, Андрій, Дмитро, Георгій, Марк, Іван, Микола, Михайло, Федір, Федот, Тетяна, Марія, Марфа, Ольга, Анастасія, Олександра.

17 липня народилися:

1837 рік — львівський архітектор, засновник і організатор Львівської архітектурної школи Юліан Захаревич;

1846 рік — мандрівник і етнограф українського походження Микола Миклухо-Маклай;

1849 рік — українська письменниця, мати Лесі Українки Олена Пчілка (Ольга Петрівна Косач);

1871 рік — український етнограф, фольклорист, композитор, музикознавець Філарет Колесса;

1932 рік — український науковець Аркадій Єлішевич;

1937 рік — український дисидент, політик, публіцист, релігійний діяч Іван Гель;

1956 рік — український політик Михайло Сирота;

1961 рік — український художник Олександр Гнилицький.

Погода на 17 липня

17 липня в Києві похмура погода, вночі та вдень очікується дощ. У Львові небо буде вкрите хмарами весь день, вночі дрібний дощ, який закінчиться ще до ранку, вдень він знову почнеться. У Харкові сонячно, без опадів. В Одесі хмарно з проясненням, без опадів.

Температура повітря в Києві +20 вдень та +15 вночі. У Львові +19 вдень та +9 вночі. У Харкові +23 вдень та +15 вночі. В Одесі +28 вдень та +21 вночі.