17 липня — яке церковне свято в православному календарі

Завтра, 17 липня, в православному календарі день пам’яті святого Андрія. За церковними переказами він сім років був німим, але після хрещення заговорив. Це диво Господнє спонукало Андрія присвятити своє життя служінню Богові та почати вивчати Святе Письмо.

У віці 14 років відправився до Єрусалиму, де прийняв постриг і став ченцем обителі преподобного Сави Освяченого. Доброта, благочестивість, лагідність — саме ці риси відображали Андрія. Він жив своє життя у постійній молитві до Бога, а ще написав чимало співів на його честь та честь Діви Марії.

Церковне свято 17 липня — день пам'яті преподобної Марфи

Вона є видатною духовною постаттю України. Народилася у XVI столітті в сім'ї козацького отамана, але вибрала духовне життя, віддавши своє серце Богу.

Марфа відзначалася своєю покаянною та самовідданою життєвою філософією. Після смерті свого чоловіка вона вирішила покинути світський світ і посвятити себе молитві та служінню Богу. Її життя було прикладом покори і відданості волі Божій.

Марфа знайшла своє віддання у монастирі, де пройшла життєвий шлях від черниці до стариці. Вона славилася своєю строгістю відречення від земних благ та глибокою молитвою. Багато людей зверталися до неї з проханнями про молитовну підтримку та духовну науку.

Преподобна Марфа також виховала свого сина Симеона, який став відомим як Симеон Дивногорець. Вона передала йому свою глибоку віру та любов до Бога, що стало основою для його власного духовного розвитку. Симеон Дивногорець став відомим своїми аскетичними вправами та духовними настановами, але завжди визнавав велике вплив матері на своє життя.

Преподобна Марфа залишила позаду великий духовний спадок для нащадків. Її життя є прикладом самовідданості, покори та безкорисливої любові до Бога. Вона стала просвітителькою та наставницею для багатьох людей, які зверталися до неї у пошуку духовної підтримки та настанови.

Преподобна Марфа залишається символом сильної віри та постійної згоди на Божу волю. Її духовна спадщина продовжує впливати на серця та душі віруючих, надихаючи їх до життя вірою та покаянням.

Прикмети 17 липня

Народні прикмети 17 липня / Фото: Pexels

На деревах вже добре видно жовте листя — осінь буде ранньою.

Вилетіло багато ос до холоду взимку.

Погода 17 липня вказує на те, якою вона буде і 11 серпня.

Що завтра не можна робити

В давнину 17 липня намагалися не дивитися в небо. Вірили, якщо раптом побачили зірку, що падає, то незабаром хтось з членів сім'ї сильно захворіє. Також вважалося, що це небезпечний день, тому не починали жодних нових справ, не давали і не брали в борг гроші.

Що можна робити завтра

Віряни обов'язково молилися святому Андрію, щоб знайти річ, яку давно вже втратили. А незаміжні дівчата виходили на вулицю і чекали на першого зустрічного. Якщо це була жінка, то означало, що цього року дівчина зустріне нове кохання.

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