17 листопада: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

17 листопада: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

У старовину наші предки вірили, що цього дня не можна виходити з дому аби не наврочити на себе нещастя.

Який сьогодні день

У середу, 17 листопада, в світі відзначають Міжнародний день студентів, Всесвітній день недоношених дітей та Всесвітній день боротьби проти хронічної обструктивної хвороби легень.

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В Україні цього дня також святкують День студента, у Чехії та Словаччині відзначають День боротьби за свободу та демократію, в Азербайджані - День національного відродження.

Пам'ятні дати 17 листопада

1663 — укладені так звані "Батуринські статті" між гетьманом І. Брюховецьким та московським урядом, що дещо обмежували гетьманську владу в Україні на користь московського царя.

1804 — засновано університет у Харкові.

1869 — в Єгипті офіційно відкрився Суецький канал.

1913 — Панамським каналом проходить перше судно.

1939 — тисячі студентів міста Праги та їхніх викладачів вийшли на вулиці міста, протестуючи проти нацистської окупації, але були арештовані й розстріляні або відправлені в концтабори. На пам'ять про цю подію Україна, згідно з Указом Президента (№ 659/99, від 16 червня 1999), разом із світовою спільнотою відзначає День студента.

1948 — введено в експлуатацію газопровід Дашава — Київ, діаметром 500 мм і довжиною 509 км. Офіційний день заснування "Київтрансгазу".

1989 — Поліція розігнала студентську демонстрацію в Празі, приурочену до 50-річчя протестів проти нацистської окупації 1939 р. З цього фактично почалася "оксамитова революція", що повалила комуністичну владу в Чехословацькій Соціалістичній Республіці.

Протести в Празі, листопад 1989 року / Associated Press

Церковне свято сьогодні 17 листопада

17 листопада відзначається пам'ять двох священномучеників - Нікандра, єпископа Мирського та пресвітера Єрмея.

За переказами, вони були учнями святого Тита — послідовника апостола Павла. Активно проповідуючи християнство, Нікандр та Єрмей звернули багатьох язичників у свою віру. Про їхню діяльність стало відомо правителям, які поклонялися ідолам, і християн схопили. Однак ні вмовляння, ні погрози, ні тортури не змусили Нікандра та Єрмея зректися віри. Зрештою, після жорстоких катувань мучеників, вони загинули.

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Що не можна робити цього дня

Не можна виходити за межі дома та виносити з нього будь-що

Не можна сьогодні ходити по перехрестю

Не святкуйте весілля, не заводьте нові знайомства, не починайте важливих справ — хорошого результату не буде

Прикмети на 17 листопада

У давнину вважалося, що цього дня неодмінно треба залишатися вдома, по можливості не виходити навіть у двір. "Ярема - сиди вдома", - казали у народі. Якщо ослухатися цієї поради, можна було зіткнутися з нечистою силою і викликати різні неприємності.

Вважалося також, що злі духи на Єрему намагаються самі поринути у хату, щоб потягнути розпеченого вугілля з печі. Тож було заведено цього дня не давати вогню нікому із сусідів, аби з дому не пішло щастя.

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Іменини 17 листопада

День ангела (іменини) сьогодні, 17 листопада, святкують: Євгенія, Іван, Ілля, Микола, Олександр, Степан.

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