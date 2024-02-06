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17-річні юнаки, які зараз за кордоном, мають стати на облік у ТЦК: як покарають за ігнорування вимоги

17-річні юнаки, які зараз за кордоном, мають стати на облік у ТЦК: як покарають за ігнорування вимоги

17-річні юнаки, які зараз за кордоном, мають стати на облік у ТЦК: як покарають за ігнорування вимоги

Фото: Фото з відкритих джерел

Відповідно до чинного законодавства всі юнаки з досягнення 17 років мусять стояти на обліку у ТЦК.

Українські школярі, які виїхали за кордон, мають до свого 17-річчя повернутися на Батьківщину та отримати приписне до військкомату. Це не означає, що таких юнаків мобілізують.

Про це заявив представник Полтавського обласного ТЦК Роман Істомін.

Зауважимо, що відповідно до чинного законодавства всі юнаки з досягнення 17 років мусять стояти на обліку у ТЦК. Як правило, військкомати звертаються до навчальних закладів, а ті направляють юнаків до ТЦК.

Але через повномасштабну війну багато українських дітей виїхали за кордон

"Ми не надсилатимемо листи, наприклад, за кордон про те, що він має з’явитися. Загалом – так, він має повернутися в Україну, якщо він громадянин, він підлягає приписці", – заявив Істомін.

За ігнорування вимоги ТЦК без поважних причин передбачене адміністративне покарання у вигляді штрафу у 510 - 850 гривень. У разі повторного порушення протягом року сума штрафу становитиме 1,7 тис. гривень.

Раніше у Мережі з'явилася інформація, що 17-річних хлопців подекуди не випускають за кордон.

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