17-річну дівчину тримали на ланцюгах: на Кіровоградщині викрили жорстоке поводження з дитиною

Фото ілюстративне / © ТСН.ua

У Кіровоградській області викрили жорстоке поводження з дитиною у дитячому будинку сімейного типу.

Про це повідомляє Кіровоградська обласна прокуратура.

Жінці, яка виконувала обов’язки матері-виховательки та відповідала за життя, здоров’я і права дитини, вже повідомлено про підозру у незаконному позбавленні волі неповнолітньої з одночасним заподіянням фізичних страждань, за ч. 2 ст. 146 КК України.

За даними досудового розслідування, підозрювана протягом кількох місяців умисно обмежувала свободу пересування неповнолітньої.

Як встановило слідство, потерпілою є дитина з інвалідністю I групи, синдромом Дауна, яка потребує постійного догляду та індивідуального підходу. Про стан здоров’я дитини підозрювана знала.

Для утримання дівчини у приміщенні жінка надягала на її руку та ногу металеві ланцюги із замком, фактично прикувавши дитину та позбавивши її можливості вільно пересуватися або залишати будинок. Свої дії вона пояснювала необхідністю виходу на роботу та страхом можливої втечі дитини.

Вночі так звана вихователька додатково обмежувала свободу дитини, прив’язуючи її до ліжка ременем із тканини, що повністю унеможливлювало рухи дівчини. Внаслідок таких дій з боку дорослої жінки дитина зазнала фізичних і моральних страждань.

«Було порушено її право на свободу та особисту недоторканність, гарантоване українським законодавством і міжнародними нормами захисту прав дітей», — заявили в прокуратурі.

Наразі триває досудове розслідування і вирішують питання обрання запобіжного заходу для підозрюваної. Також у межах провадження розглядають питання її відсторонення від посади, оскільки вона працює з дітьми.

Правоохоронці також оцінюють дії посадових осіб та уповноважених органів щодо виконання ними обов’язків із захисту прав та інтересів дітей.

