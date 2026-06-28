17-річний хлопець зник на Дністрі: його шукають водолази, рятувальники та дрони

Рятувальники шукають 17-річного хлопця на Дністрі / © ДСНС

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У Коломийському районі Івано-Франківської області триває масштабна пошуково-рятувальна операція. Фахівці та місцеві жителі розшукують 17-річного юнака, який, ймовірно, потонув у річці Дністер.

Про це повідомляють у ДСНС Івано-Франківської області.

На Коломийщині шукають хлопця, який міг потонути у Дністрі

Повідомлення про надзвичайну ситуацію надійшло до коломийських рятувальників увечері 27 червня. Нещасний випадок стався поблизу села Городниця Городенківської територіальної громади.

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Рятувальні служби разом із правоохоронцями та волонтерами обстежують акваторію та прибережну зону. За допомогою дрона перевірили вже 2,5 кілометра водної поверхні.

Хлопця шукають рятувальники, поліція та місцеві небайдужі. Вони проглянули русло та берегову лінію на відстані 500 метрів униз за течією від місця ймовірного зникнення.

До пошуків хлопця залучили також водолазів, які обстежили 3150 квадратних метрів річкового дна.

На мілині організували постійне чергування. На місці пошуків працює психолог головного управління ДСНС в Івано-Франківській області, який надає екстрену психологічну допомогу та підтримку п’ятьом членам родини й близьким зниклого хлопця.

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Окрім місцевих підрозділів, на Дністрі працюють фахівці Мобільного рятувального центру швидкого реагування «Львів». Загалом у рятувальній операції беруть участь 46 осіб та 5 одиниць техніки.

Пошуково-рятувальні роботи продовжуються.

Небезпека на воді: останні новини

Нагадаємо, у селі Ямпіль Шепетівського району під час відпочинку на місцевому ставку сталася трагедія — потонули двоє людей. Жертвами нещасного випадку стали бабуся та її онучка.

Як повідомили в Головному управлінні ДСНС у Хмельницькій області, тіло жінки 1962 року народження з води дістали місцеві жителі ще до приїзду рятувальників. Для пошуку дитини бійці ДСНС обстежили водойму на човні та згодом виявили тіло дівчинки 2014 року народження.

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Наразі всі причини та обставини цієї трагедії встановлюють правоохоронці.

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