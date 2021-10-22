17 років ґвалтував, розбещував і знімав порно: у Дніпропетровській області педофіла засудили на 12 років в'язниці

17 років ґвалтував, розбещував і знімав порно: у Дніпропетровській області педофіла засудили на 12 років в'язниці

Скоювати злочини йому допомагали дві жінки, одна з яких — колишня жертва, друга віддавала йому на розтерзання власних дітей.

У Дніпропетровській області на 12 років в'язниці засудили чоловіка, який протягом 17 років ґвалтував та розбещував дітей, а також знімав за їх участю порно.

Про це повідомили в прокуратурі області.

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За даними правоохоронців, гвалтувати і розбещувати дітей чоловік почав ще у 2002 році. Нападав він на малолітніх у віці від чотирьох до восьми років. Все це він паралельно знімав на відео, а порноконтент згодом продавав в Інтернеті.

Однак у злочині брав участь не тільки він. У якийсь момент підсудний залучив до скоєння злочинів ще п'ятьох осіб, двоє з яких — жінки: одна була колишньою жертвою ґвалтівника. Ще одна громадянка примушувала створювати пронографічні ролики і займатися інтимом двох своїх дітей.

“Індустріальним районним судом Дніпропетровська затверджено угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором обласної прокуратури та 45-річним учасником організованої групи — обвинуваченим у зґвалтуванні, розбещенні дітей, а також виготовленні та збуті дитячої порнографії, та призначено узгоджене сторонами покарання у виді 12 років позбавлення волі з конфіскацією порнографічних предметів та засобів для їх виготовлення. Судовий розгляд справи щодо інших учасників групи наразі триває”, — розповіли в пресслужбі прокуратури області.

Нагадаємо, що у Хмельницькій області суд відправив на довічне ув'язнення чоловіка, який розстріляв з рушниці двох людей і поранив дитину.

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