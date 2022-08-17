17 серпня 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та основні події

17 серпня 2022 року – середа. 175-й день війни Росії проти України. 229-й день року. Яке сьогодні свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

17 серпня - День картоплі. Це свято популярне в США, де вирішили вшанувати одну з найвідоміших овочевих культур світу. Тут з картоплі готують чимало страв. Лише ними можна спокійно харчуватися місяць, не відчуваючи голоду чи дефіциту поживних речовин.

А ще 17 серпня - День магазинів секонд хенд. Хоча б одну річ з секонд-хенду має 70% людей з усього світу. Ці товари стають популярними через невисоку вартість. Але покупців приваблює не лише економія, але й можливість знайти дійсно антикварні речі.

Також 17 серпня - Міжнародний день чорного кота. Довгий час коти чорного забарвлення потерпали від несправедливого ставлення. Їх утотожнювали з невдачами та чорною магією.

17 серпня - яке сьогодні свято в церковному календарі

17 серпня - день пам'яті святої Євдокії / Фото: Pexels

17 серпня в церковному календарі – день пам'яті святої Євдокії. Жила свята в IV столітті. Її захопив у полон персидський цар Сапор. Поки жінка була в ув'язнені, вона розповіла іншим жінкам Персії про Бога. Коли Сапор дізнався про це, то наказав піддати її тортурам. Всі катування Євдокія перетерпіла, а тому пізніше їй відтяли голову.

Пам’ятні дати 17 серпня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 17 серпня:

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1245 рік — у битві поблизу галицького міста Ярослава Данило Романович громить угорське військо і покінчує з боярським спротивом у Галицько-Волинському князівстві;

1502 рік — Христофор Колумб проголошує Гондурас іспанською територією;

1771 рік — британський хімік Джозеф Прістлі встановляє, що рослини виділяють кисень;

1896 рік — початок золотовидобування на Клондайку;

1908 рік — виходить на екрани перший анімаційний фільм "Фантасмагорія" французького художника-карикатуриста Еміля Коля;

1914 рік — у Львові створюють українську національну військову формацію — легіон "Українських Січових Стрільців";

1916 рік — Королівство Румунія приєднується до Антанти під час Першої світової війни;

1918 рік — гетьман Павло Скоропадський встановлює в Українській Державі 8-годинний робочий день;

1920 рік — закінчується Варшавська битва;

1940 рік — Адольф Гітлер проголосив повну блокаду Великої Британії;

1941 рік — розпочинається депортація жителів Кримського півострова німецької національності, до 20 серпня було виселено 50 тисяч осіб;

1945 рік — Індонезія проголошує незалежність від Нідерландів;

1946 рік — початок громадянської війни у Королівстві Греція;

1950 рік — Сполучені Штати Індонезії перетворилися на унітарну державу;

1953 рік — перша зустріч Анонімних Наркоманів у Південній Каліфорнії;

1958 рік — китайський політичний лідер Мао Цзедун проголошує початок політики "великого стрибка";

1960 рік — Ґабон декларує незалежність від Франції;

1962 рік — перший вбитий за спробу перетину Берлінської стіни;

1982 рік — Royal Philips Electronics (PHG) створюють перший компакт диск;

1991 рік — відзнімають відеокліп на пісню гурту Nirvana "Smells Like Teen Spirit";

1995 рік — вокаліст гурту "Depeche Mode" Дэвід Гэан здійснює спробу самогубства;

1999 рік — затверджують прапор Донецької області;

2009 рік — англійська Вікіпедія перетинає рубіж у 3 мільйони статей;

2011 рік — на навколоземну орбіту вводять український супутник "Січ-2".

17 серпня: яке сьогодні народне свято

В народі 17 серпня називали Авдотья-малинівка. До цього дня на городі встигають зібрати часник, цибулю та огірки. Часто вже приходили дощі та різке похолодання. А тому селяни починали ховати сіно для захисту від вологи.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 17 серпня

Які сьогодні іменини: Антон, Костянтин, Денис, Максиміліан, Іван, Євдокія.

17 серпня народилися:

1955 рік — український військово-політичний діяч, лідер партії "Сила і Честь" Ігор Смешко;

1968 рік — телеведучий, соліст гурту "Скрябін" Андрій Кузьменко (Кузьма Скрябін).

Погода на 17 серпня

17 серпня в Києві похмуро, ближче до вечора можливий дощ. У Львові хмарно, вранці розпочнеться сильний дощ, який потім почне слабшати. У Харкові ясно, без опадів. В Одесі хмарно, в другій половині дня дощ з грозою, який потім зміниться на дощ.

Температура повітря в Києві +25 вдень та +18 вночі. У Львові +22 вдень та +17 вночі. У Харкові +30 вдень та +17 вночі. В Одесі +26 вдень та +20 вночі.