17 тисяч вбитих російських окупантів і понад пів тисячі знищених танків: дані Генштабу про втрати ворога

Українські військові відважно та віддано захищають землю від російських загарбників.
Станом на 28 березня загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів становлять 17 тисяч осіб.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника від 24 лютого до 28 березня орієнтовно склали:
особового складу ‒ 17000 осіб,
танків ‒ 586 од,
бойових броньованих машин ‒ 1694 од,
артилерійських систем – 302 од,
РСЗВ ‒ 95 од,
засобів ППО ‒ 54 од,
літаків – 123 од,
гелікоптерів – 127 од,
автомобільної техніки - 1150 од,
кораблів/катерів / ‒ 7 од,
цистерн з ПММ ‒ 73 од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 66 од,
спеціальної техніки ‒ 21 од,
пускових установок ОТРК/ТРК ‒ 4.
У Міноборони зазначили, що дані уточнюються, адже підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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