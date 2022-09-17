17 вересня 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та які основні події

17 вересня 2022 року – субота. 206-й день війни Росії проти України. До Нового року залишилося 105 днів. Яке сьогодні свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

17 вересня - День працівника страхового ринку України. Професійне свято було встановлено 1993 року, хоча тоді воно ще було неофіційним. Сьогодні прийнято вітати всіх тих, хто працює на страховому ринку країни.

Також 17 вересня - День фармацевтичного працівника України. Свято було створене 1999 року за указом президента. Щороку припадає на третю суботу вересня. Завдяки фармацевтам у країні є змога забезпечити людей всіма необхідними ліками.

А ще 17 вересня - День винахідника і раціоналізатора України. Було створене 1994 року указом президента України. Припадає на третю суботу вересня. Головна його мета - підтримати людей, які впроваджують нові технології, проводять селекцію тварин і рослин, знаходять нові методи боротьби з захворюваннями тощо.

17 вересня - День безпеки пацієнтів в Україні та Всесвітній день безпеки пацієнтів. Головна мета цього дня - забезпечити безпеку пацієнтів в усьому світі. Дату узгодили в місті Женева 2019 року під час засідання 72-ї сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я.

Також 17 вересня - День працівників цивільного захисту України (День рятівника). Свято під такою назвою було вперше відсвятковане 1998 року. До цього це був офіційний День пожежників України. Єдине професійне свято було створене указом президента України Леоніда Кучми.

А ще 17 вересня - День міста Кропивницький. Свято щорічно припадає на третю суботу вересня. 1752 року тут почалося будівництво фортеці. Згодом вона перетворилася на місто Єлизаветград. Воно мало стратегічне значення, а тому дуже швидко розросталося. 1924 року його перейменували на Зінов'єск, а потім - Кірово. 1939 року місто отримало назву Кіровоград. 2016 року згідно з декомунізацією місто отримало свою сучасну назву - Кропивницький. Вона була створена на честь письменника і драматурга Марка Кропивницького, який тут поставив першу театральну виставу в Україні.

17 вересня - День Бетмена. Святкування завжди відбувається в третю суботу вересня. Традиція вперше з'явилася 2014 року за ініціативи DC Entertaiment. Організовується свято на честь одного з найвідоміших героїв коміксів - Бетмена. Вперше він з'явився у детективному виданні №27 Detective Comics в травні 1939 року.

Також 17 вересня - Всесвітній день соку. Свято було створене за ініціативи Міжнародної організації IFU, яка об'єднує різних виробників фруктових соків, 2010 року. Першими таку ініціативу підтримали Туреччина, Польща та Іспанія.

А ще 17 вересня - День відповідального собаківництва. Припадає на третю суботу вересня. Головна мета свята - нагадати всім власникам собак про велику відповідальність за тих, кого вони приручили.

17 вересня - День обізнаності про догляд за цуценятами під час розведення собак. Святкується щорічно в третю суботу вересня. Його започаткували, щоб поширити знання про годування, утримання, проведення обробок та щеплення сук і цуценят.

Також 17 вересня - День хірурга. Важко уявити більш важливу та складну професію, аніж рятувати людей за допомогою своїх рук та інструментів. Це свято було створене для нагадування, що поруч з нами живуть справжні герої, які просто виконують свою роботу та рятують людське життя.

А ще 17 вересня - Міжнародний день "З'їж яблуко". Головна його мета - привернути увагу людей до такого простого, але ефективного методу підтримати своє здоров'я.

17 вересня - День свободи програмного забезпечення. Щорічно святкують в третю суботу вересня. Головна його мета - ознайомити широке коло користувачів з FLOSS/FOSS - це програмне забезпечення з вільним вихідним кодом.

Також 17 вересня - Міжнародний день кантрі-музики. Свою історію цей стиль почав в 1920-х роках. Весь світ почув життєрадісні пісні у поєднанні з простими музичними інструментами завдяки мігрантам з Європи, які переїхали до Америки.

А ще 17 вересня - Всесвітній день прибирання. Припадає на третю суботу вересня. Це глобальна подія, яка об'єднує мешканців різних країн світу для прибирання планети від сміття. Головна її мета - привернути увагу до проблеми відходів.

Яке сьогодні, 17 вересня, церковне свято

17 вересня - день пам'яті священномученика Вавили / Фото: commons.wikimedia.org

17 вересня в церковному календарі – день пам'яті священномученика Вавили. Від 237 року він був антіохійським патріархом. Правив архиєпархією впродовж 13 років. 250 року імператор Декій наказав ув'язнити Вавилу, а потім вбити мечем. Перед смертю мученик попросив, щоб разом з його тілом поховали також і кайдани, що він їх носив з любові до Ісуса Христа.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 17 вересня

Які сьогодні іменини: Григорій, Василь, Митрофан, Іван, Мойсей, Михайло, Олександр, Микола, Павло, Степан, Петро, Юліан, Федір, Олена.

Талісманом людини, народженої 17 вересня є аметист. Це фіолетовий різновид кварцу. Камінь був відомий з давніх-давен. Аметист здавна вважався каменем вірності та любові.

В цей день народилися:

1853 рік — український письменник, публіцист, критик Михайло Павлик;

1864 рік — письменник, громадський діяч, класик української літератури Михайло Коцюбинський;

1976 рік — український боксер Євгеній Шестаков.

Що не можна робити в цей день

Заборонено брати гроші в борг чи в кредит - це притягне злидні.

Не можна лихословити, сваритися.

Намагайтеся обережно поводитися з вогнем.

Народні прикмети і традиції на 17 вересня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на сьогоднішній день:

дивилися, який сьогодні день: в першій половині дня дощ - він закінчиться ще до полудня;

багато горіхів і мало грибів - зима буде морозною та сніжною;

дощовий і непогожий день на суху осінь;

голосно ухкає сова - буде пожежа.

В народі 17 вересня називали Цибулевий день, Неопалима Купина. Цього дня з городів прибирали всю цибулю. А ще молилися Богоматері, щоб не було пожежі в домі.

Погода на сьогодні, 17 вересня

Сьогодні, 17 вересня, в Києві хмарно, в другій половині дня сильний дощ, який закінчиться до вечора. У Львові похмура погода, без опадів. У Харкові хмарний день та похмурий вечір, ввечері можливий дощ. В Одесі хмарно, вночі та вранці дощ, вдень без опадів, але ввечері - знову дощ з грозою.

Температура повітря в Києві +15 вдень та +12 вночі. У Львові +16 вдень та +12 вночі. У Харкові +21 вдень та +12 вночі. В Одесі +25 вдень та +18 вночі.

Пам’ятні дати 17 вересня

Календар важливих подій в Україні та світі за 17 вересня: