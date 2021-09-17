17 вересня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

17 вересня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

В Україні цього дня святкують День працівників лісу та День рятівника.

Який сьогодні день

У п'ятницю, 17 вересня, в світі відзначають Всесвітній день безпеки пацієнтів. В Україні цього дня святкують День працівників лісу, День рятівника та Всенародний День Батька, у США - День Конституції, у Гондурасі - День вчителя, в Анголі - День героїв, в Австралії - День громадянства.

Пам'ятні дати 17 вересня

1598 — голландські моряки відкрили Маврикій.

1787 — Конституційний конвент у Філадельфії ухвалив нову Конституцію США. З союзу окремих незалежних штатів США перетворилися на федеративну державу. Главою держави і головнокомандувачем збройних сил став президент, термін правління якого становив чотири роки. Законодавча влада належить Конгресу, який складається з Сенату і Палати представників. Судова влада лежить у компетенції Верховного суду.

1809 — укладено Фрідріхсгамський мир між Росією та Швецією, за умовами якого Фінляндія відійшла до складу Росії на правах автономії.

1924 — в Женеві відкрито першу в світі приватну міжнародну школу, в якій того часу навчалося 8 учнів.

Церковне свято сьогодні 17 вересня

17 вересня православна церква вшановує ікону Божої матері, іменовану Неопалима Купина. За переказами, у вигляді охопленого полум'ям, але не спалюваного тернового куща Мойсею явився Бог, щоб закликати пророка вивести народ Ізраїлю з Єгипту. У християнстві Неопалима Купина стала прообразом Богоматері, що символізує непорочне зачаття Діви Марії.

Православні люди вшановують чудотворну ікону Божої Матері з тією ж назвою. У центрі ікони розташовується зображення Марії з немовлям, укладену в восьмикінечну зірку, яка своєю чергою утворена двома чотирикутниками - зеленим (природний колір Купини) і червоним (колір, що осягнув її полум'я).

Що не можна робити цього дня​​​

Брати в борг гроші, інакше фінансові труднощі будуть ще довгий час.

Продавати свої особисті речі.

Виходити у двір з вилами – всю нечисть сполохаєш!

Цього дня не можна подавати жебракам. Вважалося, що вигнана зі своєї оселі лихоманка приймала вигляд бабусі-мандрівниці і ходила селами за милостинею. Хто їй подасть – той весь рік в її владі буде.

Прикмети на 17 вересня

У народі Неопалиму Купину вважали охоронницею від пожежі і блискавки. Відповідну молитву виголошували в це свято. Крім того, існував звичай в разі пожежі обходити навколо охопленого полум'ям будинку з іконою Богородиці Неопалимої Купини. На Русі знали багато повір'їв, пов'язаних з пожежами, які були найстрашнішим лихом для селян як і неврожай. Селяни вважали, якщо кинути в охоплений полум'ям будинок білого голуба, то полум'я згасне. Врятувати від грозової пожежі могли чорна собака або кішка, що живуть в будинку.

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В цей час жінки починали викопувати цибулю, а чоловіки обходили сінники і тикали в них вилами — щоб прогнати із сіна духів хвороби, які можуть взимку напасти на худобу. Так само вилами тикали в сухий мох, якщо будували будинок.

Іменини 17 вересня

День ангела (іменини) сьогодні, 17 вересня, святкують: Василь, Григорій, Іван, Митрофан, Михайло, Мойсей, Микола, Олександр, Олена, Павло, Петро, Степан, Федір, Юліан.

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