17 жовтня 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та які основні події

17 жовтня 2022 року – понеділок. 238-й день війни Росії проти України. До Нового року залишилось 75 днів. Яке сьогодні свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня - читайте у матеріалі ТСН.ua.
Який сьогодні день в Україні і світі
17 жовтня - Міжнародний день правильних дій за землетрусу. Важко передбачити поведінку людини під час землетрусу. Психологи приділяють велику увагу за стихійних лих саме страху. Адже це - сигнал тривоги та сигнал до захисту. Головна мета цього дня - нагадати людям, що важливо зберігати спокій та правильно поводитися під час землетрусу.
Також 17 жовтня - Всесвітній день донорства і трансплантації органів. Сьогодні, на жаль, все ще існує багато захворювань, які неможливо вилікувати за допомогою лікарських засобів. Вони потребують лише трансплантації. Головна мета дня - нагадати людям про важливість донорства і надати всю необхідну інформацію.
А ще 17 жовтня - Міжнародний день боротьби з бідністю. Запровадили цю знакову подію ще 1992 року. Головна її мета - привернути увагу людства до проблем соціально-незахищених верств населення.
17 жовтня - Всесвітній день травм. Вперше захід провели у Нью-Делі 2010 року. За статистикою ВООЗ саме різноманітні травми є найчастішою причиною смерті та інвалідності по всій земній кулі.
Яке сьогодні, 17 жовтня, церковне свято
17 жовтня в церковному календарі – день пам'яті священномученика Ієрофея Афінського. Він був християнським священником I століття та учеником апостола Павла. Жив в Древній Греції. Згідно з переказами, він приймав участь у похованні Богородиці. Ієрофей стояв серед апостолів та втішав їх своїми гімнами.
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 17 жовтня
Які сьогодні іменини: Володимир, Павло, Степан, Вероніка.
Талісманом людини, народженої 17 жовтня є циркон. Яскравий напівдорогоцінний камінь. В перекладі його назва означає "золотистий". Здавна вважалося, що амулети з цикроном наділені особливою силою та владою.
В цей день народилися:
- 1814 рік — український поет, письменник, фольклорист Яків Головацький;
- 1883 рік — український військовий діяч, полковник Армії УНР Петро Болбочан;
- 1933 рік — український композитор, хоровий диригент Андрій Кушніренко;
- 1936 рік — український письменник Іван Драч;
- 1974 рік — український кінорежисер Мирослав Слабошпицький;
- 1980 рік — український рок-музикант, засновник і фронтмен українського рок-гурту СКАЙ Олег Собчук;
- 1987 рік — український художник, скульптор, архітектор Степан Рябченко.
Що не можна робити в цей день
- Не варто йти в ліс на самоті.
- Краще не ламати гілки і не рубати дерева.
- Дорога сьогодні вважається вкрай небезпечною.
- Заборонено переїдати.
Народні прикмети і традиції на 17 жовтня
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на сьогоднішній день:
- дивилися, який сьогодні день: сніг означає, що через 40 днів прийде зима;
- птахи скуйовдили пір'я - чекайте на негоду;
- захід сонця червоний - на вітер.
В народі 17 жовтня називали Єрофіїв день. В наших предків ця дата була пов'язана з приходом морозів. Також вірили, що на поверхню Землі виходить нечиста сила. Тому намагалися не йти в далеку дорогу.
Погода на сьогодні, 17 жовтня
Сьогодні, 17 жовтня, в Києві похмура погода, без опадів. У Львові ясно, опадів не передбачається. У Харкові хмарно з проясненнями, без опадів. В Одесі ясно, без опадів.
Температура повітря в Києві +16 вдень та +6 вночі. У Львові +20 вдень та +9 вночі. У Харкові +13 вдень та +2 вночі. В Одесі +17 вдень та +8 вночі.
Пам’ятні дати 17 жовтня
Календар важливих подій в Україні та світі за 17 жовтня:
- 1113 рік — споруджують Києво-Михайлівський Золотоверхий собор;
- 1346 рік— битва при Невілс-Кросі;
- 1404 рік — Папою Римським стає Інокентій VII;
- 1604 рік — німецький астроном Кеплер Йоган починає спостереження найновішої зірки, названої згодом його ім'ям;
- 1660 рік — підписують договір між гетьманом Юрієм Хмельницьким та Річчю Посполитою;
- 1702 рік — битва під Бердичевом;
- 1855 рік — англієць Генрі Бессемер отримує патент на свій процес приготування сталі;
- 1888 рік — катастрофа під Харковом (Бірки) потягу;
- 1905 рік — держави-члени Балканської Ліги оголошують війну Османській імперії;
- 1927 рік — відбувається ІІ Всеукраїнський собор УАПЦ;
- 1967 рік — у Великій Британії публікують "Акт про аборт" ;
- 1987 рік — у Львові створюють Товариство Лева;
- 1990 рік — офіційна дата виникнення бази IMDb (Internet Movie Database), найбільша у світі база даних і вебсайт про кінематограф.