17 жовтня 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та які основні події

17 жовтня 2022 року – понеділок. 238-й день війни Росії проти України. До Нового року залишилось 75 днів. Яке сьогодні свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

17 жовтня - Міжнародний день правильних дій за землетрусу. Важко передбачити поведінку людини під час землетрусу. Психологи приділяють велику увагу за стихійних лих саме страху. Адже це - сигнал тривоги та сигнал до захисту. Головна мета цього дня - нагадати людям, що важливо зберігати спокій та правильно поводитися під час землетрусу.

Також 17 жовтня - Всесвітній день донорства і трансплантації органів. Сьогодні, на жаль, все ще існує багато захворювань, які неможливо вилікувати за допомогою лікарських засобів. Вони потребують лише трансплантації. Головна мета дня - нагадати людям про важливість донорства і надати всю необхідну інформацію.

А ще 17 жовтня - Міжнародний день боротьби з бідністю. Запровадили цю знакову подію ще 1992 року. Головна її мета - привернути увагу людства до проблем соціально-незахищених верств населення.

17 жовтня - Всесвітній день травм. Вперше захід провели у Нью-Делі 2010 року. За статистикою ВООЗ саме різноманітні травми є найчастішою причиною смерті та інвалідності по всій земній кулі.

Яке сьогодні, 17 жовтня, церковне свято

17 жовтня - день пам'яті священномученика Ієрофея Афінського / Фото: commons.wikimedia.org

17 жовтня в церковному календарі – день пам'яті священномученика Ієрофея Афінського. Він був християнським священником I століття та учеником апостола Павла. Жив в Древній Греції. Згідно з переказами, він приймав участь у похованні Богородиці. Ієрофей стояв серед апостолів та втішав їх своїми гімнами.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 17 жовтня

Які сьогодні іменини: Володимир, Павло, Степан, Вероніка.

Талісманом людини, народженої 17 жовтня є циркон. Яскравий напівдорогоцінний камінь. В перекладі його назва означає "золотистий". Здавна вважалося, що амулети з цикроном наділені особливою силою та владою.

В цей день народилися:

1814 рік — український поет, письменник, фольклорист Яків Головацький;

1883 рік — український військовий діяч, полковник Армії УНР Петро Болбочан;

1933 рік — український композитор, хоровий диригент Андрій Кушніренко;

1936 рік — український письменник Іван Драч;

1974 рік — український кінорежисер Мирослав Слабошпицький;

1980 рік — український рок-музикант, засновник і фронтмен українського рок-гурту СКАЙ Олег Собчук;

1987 рік — український художник, скульптор, архітектор Степан Рябченко.

Що не можна робити в цей день

Не варто йти в ліс на самоті.

Краще не ламати гілки і не рубати дерева.

Дорога сьогодні вважається вкрай небезпечною.

Заборонено переїдати.

Народні прикмети і традиції на 17 жовтня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на сьогоднішній день:

дивилися, який сьогодні день: сніг означає, що через 40 днів прийде зима;

птахи скуйовдили пір'я - чекайте на негоду;

захід сонця червоний - на вітер.

В народі 17 жовтня називали Єрофіїв день. В наших предків ця дата була пов'язана з приходом морозів. Також вірили, що на поверхню Землі виходить нечиста сила. Тому намагалися не йти в далеку дорогу.

Погода на сьогодні, 17 жовтня

Сьогодні, 17 жовтня, в Києві похмура погода, без опадів. У Львові ясно, опадів не передбачається. У Харкові хмарно з проясненнями, без опадів. В Одесі ясно, без опадів.

Температура повітря в Києві +16 вдень та +6 вночі. У Львові +20 вдень та +9 вночі. У Харкові +13 вдень та +2 вночі. В Одесі +17 вдень та +8 вночі.

Пам’ятні дати 17 жовтня

Календар важливих подій в Україні та світі за 17 жовтня: