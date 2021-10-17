17 жовтня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

17 жовтня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

17 жовтня в світі відзначають Всесвітній день донорства та трансплантації органів.

Який сьогодні день

У неділю, 17 жовтня, у світі відзначають Міжнародний день боротьби з бідністю, Всесвітній день донорства та трансплантації органів, Всесвітній день співу, День яскравого одягу та Міжнародний день правильних дій при землетрусах.

В Аргентині цього дня святкують День лояльності, на Гаїті - День пам'яті Жан-Жака Дессаліна, в Японії, Окінава - День окінавської соби.

Пам'ятні дати 17 жовтня

1113 — споруджено Києво-Михайлівський Золотоверхий собор (зруйновано 1934).

1660 — Слободищенський трактат — договір між гетьманом Юрієм Хмельницьким та Річчю Посполитою.

1967 — у Великій Британії опублікували "Акт про аборт" ("Abortion Act"), який започаткував легалізацію в Західній Європі штучного переривання вагітності (вже узаконеного на той час в соціалістичних країнах).

1990 — у Києві на площі Жовтневої революції завершилося голодування студентів, які домоглися від Верховної Ради УРСР прийняття постанови про виконання їхніх політичних вимог.

Церковне свято сьогодні 17 жовтня

17 жовтня православна церква відзначає пам'ять священномученика Ієрофея, що жив в Афінах у 1 столітті. У християнство його разом з Діонісієм Ареопагітом, пам'ять якого відзначається напередодні, навернув апостол Павло. Він же присвятив Ієрофея, колишнього на той момент члена афінського ареопагу, в сан єпископа. За переказами, обидва єпископа - Ієрофей і Діонісій - були присутні під час поховання Діви Марії. Святий загинув від рук язичників, увійшовши в історію як мученик.

https://azbyka.ru/

Що не можна робити цього дня​​​

17 жовтня намагалися не пити алкогольні напої, тому що цього дня у п’яну людину може біс оселитися і довести її до божевілля.

На Єрофія великий ризик бути обманутим, не піддавайтеся сьогодні ні на які вмовляння.

Прикмети на 17 жовтня

Вважається, що цього дня лісовики дурять: ламають дерева, ганяють звірів, тиняються і кричать, плещуть у долоні і регочуть, аж до ранку, після співу перших півнів провалюються крізь землю, щоб з’явитися до весни з-під землі.

З Єрофея і зима шубу одягає.

З Єрофея холоду сильнішає.

На Єрофєєв день один “єрофєїч” душу гріє.

Associated Press

Іменини 17 жовтня

День ангела (іменини) сьогодні, 17 жовтня, святкують: Василь, Вероніка, Володимир, Дмитро, Михайло, Микола, Павло, Петро, Степан, Тихон, Яків.

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