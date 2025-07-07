170 співробітників Київстар долучилися до Місяця донорства крові у червні

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Це вже п’ята масштабна кампанія корпоративного донорства крові, яку Київстар реалізував від початку повномасштабного вторгнення. За цей час співробітники групи компанії здали понад 278 літрів крові, що потенційно може врятувати життя понад тисячі пацієнтів.

СЕО Київстар Олександр Комаров постійно підтримує ініціативу донорства крові та надихає особистим прикладом. Цього разу він також здав кров у Національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит».

«Ми живемо у складний час, коли допомога іншим — це не просто добрий жест, а реальна життєва необхідність. Донорство крові — один із найпростіших і водночас найсильніших способів врятувати чиєсь життя. Пишаюся нашими колегами, які долучаються до цієї важливої справи — особливо зараз, коли потреба в донорській крові через війну постійно зростає», — зазначив Олександр Комаров, СЕО Київстар.

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Серед донорів крові цього разу були не лише співробітники, а й їхні рідні, яких вони запросили до ініціативи. Компанія створює всі умови, аби зробити донорство сталою та доступною ініціативою: співробітники отримують консультацію щодо показань та протипоказань, можуть реєструватися на процедуру здачі крові у зручний для себе час і день, мають оплачуваний вихідний день після донації, отримують додаткові заохочення. Крім того, донорство стало частиною широкого корпоративного волонтерського руху, який Київстар активно розвиває.