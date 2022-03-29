17200 вбитих російських загарбників і майже 600 танків - Генштаб оновив дані про втрати РФ у війні

Українські бійці завзято захищають рідну землю і завдають значних втрат ворогу.
Станом на ранок 29 березня загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів становлять 17200 тисяч осіб.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника від 24 лютого до 29 березня орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 17200 осіб;
танків ‒ 597 од;
бойових броньованих машин ‒ 1710 од;
артилерійських систем – 303 од;
РСЗВ - 96 од;
засобів ППО ‒ 54 од;
літаків – 127 од;
гелікоптерів – 129 од;
автомобільної техніки ‒ 1178 од;
кораблів /катерів ‒ 7 од;
цистерн з ПММ - 73 од;
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 71 од;
спеціальної техніки ‒ 21;
пускових установок ОТРК/ТРК ‒ 4 од.
У Генштабі зазначили, що дані уточнюються, адже підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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