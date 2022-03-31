176 вагонів з РФ і Білорусі виявили на Прикарпатті: продукцію на майже 265 млн грн передадуть ЗСУ

176 вагонів з РФ і Білорусі виявили на Прикарпатті: продукцію на майже 265 млн грн передадуть ЗСУ

Майно мають намір націоналізувати.

В Івано-Франківській області працівники ДБР виявили 176 залізничних вагонів, власниками яких є бізнесмени з Росії та Білорусі. Вартість майна становить близько 264 млн грн.

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Про це повідомило сьогодні, 31 березня, Державне бюро розслідувань.

"Територіальне управління ДБР Львова звернулося до голови військово-цивільної адміністрації Львівської області з ініціативою примусово вилучити і передати майно на потреби Збройних Сил України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше працівники Бюро економічної безпеки України виявили у Черкаській області 400 вагонів залізничного рухомого складу, які є власністю підприємств РФ та Білорусі. Бюро економічної безпеки ініціювало націоналізацію залізничних вагонів.