176 вагонів з РФ і Білорусі виявили на Прикарпатті: продукцію на майже 265 млн грн передадуть ЗСУ

Майно мають намір націоналізувати.
В Івано-Франківській області працівники ДБР виявили 176 залізничних вагонів, власниками яких є бізнесмени з Росії та Білорусі. Вартість майна становить близько 264 млн грн.
Про це повідомило сьогодні, 31 березня, Державне бюро розслідувань.
"Територіальне управління ДБР Львова звернулося до голови військово-цивільної адміністрації Львівської області з ініціативою примусово вилучити і передати майно на потреби Збройних Сил України", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше працівники Бюро економічної безпеки України виявили у Черкаській області 400 вагонів залізничного рухомого складу, які є власністю підприємств РФ та Білорусі. Бюро економічної безпеки ініціювало націоналізацію залізничних вагонів.