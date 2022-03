177 Нобелівських лауреатів з усього світу вимагають у росії зупинити війну проти України – Ложкін

Більше половини лауреатів Нобелівської премії підтримали Україну та підписали листа, у якому категорично засудили злочинної агресії росії та вимагають зупинити війну.

Про це повідомив Борис Ложкін, віцепрезидент Всесвітнього Єврейського Конгресу, президент Єврейської конфедерації України.

“Під листом поставили підписи вже 177 представників вченої еліти світу”, - написав він у своєму Facebook, зазначивши, що лист, ініційований Нобелевським лауреатом і уродженцем Золочева професором Роалдом Хоффманом, опублікували найбільші світові видання.

Так, зокрема, протягом 11-12 березня лист опублікований у американських The Washington Post, Wall Street Journal, New York Times - National and International, британській The Guardian, канадських Globe and Mail, National Post, Toronto Star, німецькому Suddeutzche Zeitung та ізраїльському Haaretz – Hebrew and International.

Професор Роальд Хоффман, який зумів залучити до підписання листа на підтримку України більше половини нобелівців, які живуть у всьому світі, - Нобелівський лауреат з хімії. У роки Голокосту його маленьким було врятовано разом з мамою та її братами під дахом будинку українського вчителя Миколи Дюка у селі Унів на Львівщині. Він досі підтримує контакт із нащадками українців, які його врятували.