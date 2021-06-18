18 червня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

Цього дня — Міжнародний день пікніка.

Який сьогодні день

18 червня — День стабільної гастрономії, День гідності аутистів, День любителів риболовлі, Міжнародний день пікніка, День дільничного офіцера поліції.

День стабільної гастрономії

18 червня проводять День стабільної гастрономії, встановлений Генеральною Асамблеєю ООН у 2017 році. Він пропагує шанобливе ставлення до довкілля і місцевих традицій, сталого виробництва продуктів харчування і збереження біорізноманіття.

Мета свята — об'єднати всіх людей та їхні вподобання в одну різнобарвну і смачну гастрономічну картину.

Credits

Міжнародний день пікніка

Спочатку французьким словом "пікнік" називали подію, коли всі гості приносили з собою одну страву для спільного столу. Таким чином гості та господарі мали змогу зготувати одну страву, а поласувати кількома. Пізніше пікніки почали організовувати англійці після завершення полювання. Саме вони приносили покривала у клітинку і кошики з в'яленим м'ясом, сиром, вином, свіжими овочами і тістечками.

Мода на пікніки залишилася, тож уже завтра можна провести час із друзями на свіжому повітрі, прихопивши ковдру у клітинку і кошик їз їжею.

День дільничного офіцера поліції

Щороку 18 червня в Україні святкують День дільничного офіцера поліції. Цей день став професійним святом в 2004 році згідно з наказом Міністра внутрішніх справ України.

У дільничних офіцерів немає профільного напрямку діяльності, тому до них звертаються з питаннями і проханнями про допомогу у різних ситуаціях : коли шумлять чи сваряться між собою сусіди, у випадку крадіжки, пограбування чи розповісти про сімейні проблеми. Поінформованість, орієнтування на ввіреній місцевості дільничних офіцерів неодноразово ставали у нагоді під час затримання зловмисників за гарячим слідом.

День ангела сьогодні

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Анастасія, Аполлон, Арій, Василина, Віктор, Галина, Ігор, Іона, Кіндратій, Костянтин, Леонід, Маркіян, Ніка, Никандр, Павло, Федір, Марк.

Яке православне (християнське) свято сьогодні

18 червня — Блаженного Ігоря, великого князя Чернігівського. Блаженного Костянтина, митрополита Київського.

Блажений Ігорь князь Чернігівський

Ігор Ольгович походив із роду чернігівських князів. Після смерті свого брата Всеволода, який був київським князем, посів київський престол, на якому княжив лише 12 днів. Кияни не любили Ольговичів, зрадили його й видали Ізяславу Мстиславичу переяславському, який проголосив себе київським князем.

Ігоря скували і відправили до Видубицького монастиря під Києвом, а потім до Переяслава. Там князь Ігор прийняв чернецтво. Тим часом проти князя Ізяслава Мстиславовича у 1147 р. виступив брат Ігоря Святослав Ольгович.

Юрба киян постановила вбити князя Ігоря. Вони схопили і вбили князя та знущалися над його тілом, тягаючи вулицями міста.

Уже під час похорону князя Ігоря кияни зрозуміли, що вбили невинну людину через ненависть до його роду, й незабаром почали вшановувати його як святого й мученика.

Які народні прикмети і традиції сьогодні

Традиції:

За народним календарем сьогодні відзначають Дорофія Тирського, Дорофеїв день.18 червня казали, що Дорофей приносить самі короткі ночі на рік, називаючи їх горобиними. Оскільки в цей час процвітала сон-трава, то казали, що сни є віщими.

18 червня господиня тягла на город ногою старий лапоть і кидала в огірки, примовляючи: "Як густо сей лапоть плентався, так щоб і огірки мої плелися".

Вважалося, якщо виполоти всі бур'яни вранці на Дорофея, то вони, за прикметою, більше не з'являться.

Прикмети:

Якщо вранці бджоли не летять в поле, а сидять по вуликах, то буде дощ.

Якщо дятел співає, і сова всю ніч кричить, то це до опадів.

Гарна погода на день Дорофея — буде хороший урожай зерна.

Вітер 18 червня дме зі східного боку — літо буде вітряним і дощовим.

Що не можна робити в цей день

Не можна відкладати будь-які незакінчені справи на потім.

Не варто зловживати сном, бо можна проспати все життя. Проте сни з 17 на 18 червня віщі.

У цей день не варто братися за домашні справи.

Не бажано витрачати великі суми на речі не першої необхідності.

Що сталося цього дня

860 — руський флот князів Аскольда і Діра напав на Константинополь.

1583 — перше страхування життя. У Лондоні Ричард Мартін застрахував життя Вільяма Гібсона на суму 383 фунти.

1637 — запорожці разом із донцями здобули османську фортецю Азов.

1651 — під час визвольної війни 1648—1654 р.р. розпочалася битва під Берестечком.

1668 — на Сербинському Полі відбулася Рада Війська Запорозького, на якій козацькі полки правителя підмосковської України Івана Брюховецького визнали Петра Дорошенка своїм Гетьманом і разом з усім Військом Запорозьким затвердили його на гетьманстві.

1709 — зруйновано Чортомлицьку Січ.

1754 — закладено фортецю святої Єлисавети, пізніше — Єлисаветград, Кіровоград, тепер — Кропивницький.

1782 — у Швейцарії зафіксований останній відомий випадок страти за чаклунство (страчена Ганна Гельді).

1815 — Наполеон програв битву при Ватерлоо.

1889 — американець Річардсон запатентував дитячий візочок.

1934 — заарештовано Романа Шухевича у зв'язку з вбивством міністра польського уряду Перацького (відплата за так звану пацифікацію).

1939 — у Каневі на могилі Тараса Шевченка відкрито йому пам'ятник.

1991 — Верховна Рада УРСР видала постанову про святкування Дня незалежності України 24 серпня.

1996 — україну прийняли до складу Конференції з роззброєння.

2000 — Львівська міська рада наклала заборону на трансляцію в громадських місцях російськомовних пісень.

Хто народився цього дня

1681 — Теофан Прокопович, (пом. 19.9.1736), український теолог, письменник, поет, ректор Київської академії

1869 — Сергій Кулжинський, командир Окремої волинської кінної бригади, командир 4-ї Подільської кінної дивізії, начальник Кінної старшинської школи, інспектор кінноти Армії УНР, Генерального штабу генерал-хорунжий Армії УНР.

1881 — Олександр Пучківський, український отоларинголог (розстріляний НКВД)

1915 — Леонід Чернов (пом.1990), український живописець, графік (Харківщина)

1918 — Василь Забашта, український живописець, народний художник України.

1928 — Сергій Плачинда, український письменник.

1935 — Іван Нечитайло, український прозаїк і поет (с. Огирівка Великобагачанського району на Полтавщині). Член Національної спілки письменників України з 1998 року.

1949 — Ярослав Качинський, польський політик, прем'єр-міністр Польщі (2006—2007)

1949 — Качинський Лех, польський політик, президент Польщі (2005—2010)

1952 — Ізабелла Росселліні, американська фотомодель і актриса ("Смерть їй до лиця", "Голубий оксамит").

1955 — Ізабель Аджані, французька актриса театру і кіно, володар двох вищих французьких кінематографічних призів "Сезар".

1986 — Андрій Волокітін, тричі чемпіон України з шахів у своїй віковій категорії (1997,1998,2001).

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