18 днів без зв’язку, зламані ребра та утримання важкохворих: Лубінець розповів про свавілля у ТЦК Миколаєва

ТЦК / © Дмитро Лубінець

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В Україні спалахнув черговий гучний скандал. Цього разу в епіцентрі подій опинився Миколаївський обласний ТЦК та СП. На збірному пункті виявили чоловіків, яких утримували незаконно, а один із затриманих провів там майже три тижні із важкими травмами.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Приводом для перевірки стало звернення громадянина, який заявив про зникнення свого родича після зустрічі з правоохоронцями та представниками ТЦК.

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«До мене звернувся брат чоловіка, якому, попередньо, під час мобілізаційних заходів за участі працівників поліції зламали ребра. Після цього рідні втратили з ним зв’язок майже на три тижні — 18 днів не знали, де він перебуває і що з ним відбувається», — повідомив Лубінець.

Коли правозахисники прибули на місце, з’ясувалося, що цей випадок не є поодиноким інцидентом, а свідчить про налагоджену протиправну систему.

«Коли мої представники прибули до збірного пункту Миколаївського обласного ТЦК та СП, стало зрозуміло, що йдеться не про поодинокий випадок. Було виявлено низку фактів, які свідчать про системні порушення прав людини», — наголосив омбудсмен.

Дитина із цукровим діабетом залишилася на вулиці

За результатами перевірки представникам омбудсмена вдалося звільнити шістьох чоловіків, яких утримували без будь-яких законних підстав. Серед них опинився і постраждалий із переломами ребер. Як з’ясувалося, чоловік взагалі мав законне право на відстрочку, оскільки єдиний доглядає за своєю 80-річною матір’ю.

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Ще один кричущий випадок стосувався батька дитини з інвалідністю. За попередніми даними, працівник поліції вдарив неповнолітнього сина затриманого ногою. Хлопець, який страждає на цукровий діабет, залишився один ввечері на вулиці. Через перенесений сильний стрес його стан здоров’я різко погіршився.

Окрім цього, серед незаконно утримуваних на збірному пункті перебували четверо осіб із серйозними діагнозами: двоє мали тяжкі загальні захворювання, один страждав на вірусний гепатит, а ще один мав серйозні проблеми з колінним суглобом. Наразі всіх людей відпустили, їм надано можливість пройти належне медичне обстеження та оформити документи для відстрочки.

Як відреагували в ДБР та прокуратурі

За словами Лубінця, Миколаївська обласна прокуратура вже розпочала досудове розслідування за статтею про перевищення службових повноважень працівниками поліції. Також вирішується питання щодо внесення додаткових відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Офіс омбудсмена вже направив офіційні звернення до Державного бюро розслідувань (ДБР) та органів прокуратури щодо дій працівників поліції та ТЦК. Йдеться про можливе перевищення службових повноважень, незаконне позбавлення волі та залишення людини в небезпеці.

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Лубінець розкритикував подібні методи мобілізації та закликав до негайних реформ у системі комплектування армії.

«Підхід до мобілізації потребує негайних змін, а так званій „бусифікації“ має бути покладено край. Мобілізація необхідна для оборони держави. Проте кожен випадок незаконних дій має отримати правову оцінку. Відповідальність повинна бути невідворотною», — підсумував він.

Скандали з ТЦК — останні новини

Нагадаємо, наразі розслідуються обставини смерті чоловіка після перебування у ТЦК та СП на Закарпатті. Винним може загрожувати позбавлення волі на строк до 12 років.

Також, у Києві розслідують загадкову смерть чоловіка, який у січні 2026 року потрапив до лікарні з переломами ребер і травмами грудної клітки після мобілізації.

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