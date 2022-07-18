18 липня 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та основні події

18 липня 2022 року – понеділок. 145-й день війни Росії проти України. 199-й день року. Яке сьогодні, 18 липня, свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

18 липня - День народження "Тетріса". Саме цього дня 1985 року випустили електронну версію відомої на увесь світ комп'ютерної гри. Його винахідником був Олексій Пажитнов, а сам "Тетріс" побачив світ 6 грудня 1984 року.

Також 18 липня - День "Обійміть своїх дітей". Щороку ця подія припадає на третій понеділок липня. Обійми - найкращий спосіб показати свою любов та підтримку. Психологи стверджують, що саме обійми відіграють в дитячому віці важливу роль, адже вони сприяють гармонійному розвитку особистості.

А ще 18 липня - Міжнародний день Нельсона Мандели. Подія була встановлена ООН на знак визнання важливого вкладу Нельсона Мандели в боротьбі за справедливість та мир. Нельсон Мандела був миротворцем, захисником прав та свобод, політичним в'язнем та першим президентом Південно-Африканської Республіки.

18 липня - яке сьогодні свято в церковному календарі

18 липня - день пам'яті преподобного Атанасія Атонського / Фото: commons.wikimedia.org

18 липня в церковному календарі – день пам'яті преподобного Атанасія Атонського. Був візантійським монахом та засновником першого та головного монастиря на Святій горі Афон. Народився він у Каппадокії в християнській родині. Він рано осиротів і виховувався черницею. Спочатку він вчився в Константинополі, а потім отримав постриг та нове ім'я Атанасій.

Пам’ятні дати 18 липня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 18 липня:

390 рік до н. е. — битва при Алії, коли римська армія зазнала поразки від галлів під керівництвом кельтського вождя Бренна;

64 рік — в Римі здіймається "Велика пожежа", яка не вщухала протягом тижня й знищила практично весь Рим;

1672 рік — в розпалі міжусобної боротьби в час Руїни відбувається битва під Четвертинівкою, сили Дорошенка перемогли Ханенка;

1870 рік — перший Ватиканський собор майже одноголосно приймає Першу догматичну конституцію "Про церкву Христову";

1878 рік — шведський полярний дослідник Адольф Ерік Норденшельд першим проходить північним шляхом з Атлантичного океану в Тихий;

1898 рік — П'єр і Марія Кюрі представляють в Паризькій Академії доповідь про те, що, окрім урану, існують і інші радіоактивні елементи;

1915 рік — в Адріатичному морі австро-угорський підводний човен потопив італійський крейсер "Джузеппе Гарібальді";

1946 рік — відновлюють в еміграції Спілку української молоді;

1947 рік — Король Великої Британії Георг VI підписує закон про незалежність Британської Індії;

1954 рік — проходить перший фестиваль джазової музики в Ньюпорті, штат Род-Айленд, США;

1968 рік — заснували компанію "Intel";

1995 рік — біля стін Софійському соборі в Києві поховали українського Патріарха Володимира.

18 липня: яке сьогодні народне свято

В народі 18 липня святкували День народження місяця. А тому ввечері було прийнято спостерігати за місяцем. Наприклад, якщо він "грав", це означало, що урожай буде хорошим.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 18 липня

Які сьогодні іменини: Афанасій, Василь, Геннадій, Сергій, Єлизавета, Анна, Варвара.

18 липня народилися:

1856 рік — український актор і режисер Микола Садовський;

1889 рік — новомученик УГКЦ, закатовий НКВД Северін Бараник;

1918 рік — український живописець і педагог Василь Забашта;

1936 рік — український оператор, кінорежисер Юрій Іллєнко;

1938 рік — український поет, перекладач Станіслав Жуковський;

1942 рік — український промисловець і політик, доктор економічних наук Георгій Скудар;

1949 рік — український політик Юрій Ключковський;

1960 рік — український політик Роман Забзалюк;

1973 рік — український політолог, журналіст, історик, поет, краєзнавець Олексій Кошель.

Погода на 18 липня

18 липня в Києві хмарно, вдень дрібний дощ, який закінчиться до вечора. У Львові похмуро, без опадів. У Харкові хмарно, дрібний дощ йтиме вдень. В Одесі хмарно з проясненнями, без опадів.

Температура повітря в Києві +22 вдень та +13 вночі. У Львові +20 вдень та +10 вночі. У Харкові +22 вдень та +14 вночі. В Одесі +26 вдень та +17 вночі.