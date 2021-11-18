18 листопада: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

18 листопада: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

Згідно з народними прикметами, якщо цього дня падає сніг - зима буде сніжною.

Який сьогодні день

У четвер, 18 листопада, в світі відзначають Міжнародний день філософії та Європейський день захисту дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства.

У Латвії цього дня святкують День Незалежності, в Омані - Національний День Оману, в Марокко - День Незалежності Марокко, на Гаїті - День армії і перемоги, в Україні - День сержанта Збройних Сил України.

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Пам'ятні дати 18 листопада

1626 — У Римі Папа Римській Урбан VIII освятив собор святого Петра, нині резиденцію всіх Пап.

1928 — на екрани вийшов мультфільм "Пароплавчик Віллі" виробництва компанії Волта Діснея. Цей день вважають днем народження Міккі Мауса — символу компанії.

1932 — вийшла Постанова ЦК КП(б)У "Про заходи щодо посилення хлібозаготівель", згідно з якою за невиконання планів хлібозаготівель сільські господарства каралися натуральними штрафами, тобто конфіскацією 15-місячної норми м'яса, і Постанова Політбюро ЦК КП(б)У "Про ліквідацію контрреволюційних гнізд та розгром куркульських груп".

1978 — в джунглях Гаяни близько 1000 учасників секти "Храм Народів" покінчили життя самогубством.

Церковне свято сьогодні 18 листопада

18 листопада вшановується пам'ять святителя Іони, архієпископа Новгородського, ігумена Отенської пустелі. Іона рано осиротів: у три роки хлопчик втратив матір, у сім — батька. Його виховала благочестива вдова Наталія Медоварцева.

Іона прославився тим, що організував у Новгороді притулки для сиріт та вдів, а також скоєнням чудес. Одним із таких чудес стало припинення морової хвороби, від якої в Новгородській землі померло понад 250 тисяч людей. Як сказано в літописі, Іона припинив хворобу, здійснивши хресний хід до Звіриного монастиря.

Іону було зараховано до лику святих на Макаріївському соборі 1549 року. У життєписі архієпископа розповідається про багато диврвижних зцілень, що відбувалися біля його труни.

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Що не можна робити цього дня

Не бажано ухвалювати цього дня важливі рішення, укладати будь-які угоди. Варто утриматися від серйозних справ.

Не підписуйте цього дня жодні документи – до біди.

Не робіть великих покупок цього дня, адже вони не будуть служити довго.

Прикмети на 18 листопада

У давнину на день Іони дівчата зазвичай молили Бога про те, як вийти заміж, щоб жити щасливо, і просили надіслати їм добрих чоловіків. Щоб швидше вийти заміж, дівчата на зорі виходили у двір і розкидали навколо своїх будинків дрібні монетки та невеликі дрібниці, зроблені своїми руками. Казали, що це допоможе їм залучити наречених.

До цього дня закінчували збирання редьки. Цей овоч часто з'являвся на селянському столі: редьку вживали або натертою на тертці, в салатах, або порізаною на тонкі скибочки. Редьку подавали зазвичай з олією, сіллю, цибулею та квасом. Популярною стравою була квашена капуста із чорною редькою.

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Якщо в день Іони падає сніг, то зима буде сніжною.

Імла вкрила місяць — до довгої негоди.

Якщо верба вкрилася інеєм, то зима буде довше звичайної.

Якщо всі дерева вкрилися інеєм, то незабаром наступить відлига.

Якщо сніг йде і лягає нерівно, то майбутній урожай жита буде багатим.

Іменини 18 листопада

День ангела (іменини) сьогодні, 18 листопада, святкують: Гаврило, Григорій, Тимофій, Тихон.

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