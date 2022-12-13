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18 млрд євро для України від ЄС та "бавовна" на Брянщині: головні новини ночі 13 грудня 2022

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18 млрд євро для України від ЄС та "бавовна" на Брянщині: головні новини ночі 13 грудня 2022

Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 13 грудня 2022:

  • Посли ЄС одноголосно погодили виділення 18 млрд євро для України. Читати далі –>
  • США найближчим часом оголосять про новий пакет допомоги для України — Салліван. Читати далі –>
  • На Брянщині сталася "бавовна": місцеві пишуть про пожежу в районі військової частини. Читати далі –>
  • Байден заявив, що США не направлятимуть своїх військових в Україну. Читати далі –>
  • Країни Європи влаштували демарш Макрону через його заяви про гарантії безпеки для Росії. Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
1163
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