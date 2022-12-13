18 млрд євро для України від ЄС та "бавовна" на Брянщині: головні новини ночі 13 грудня 2022

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Головні новини ночі 13 грудня 2022:
- Посли ЄС одноголосно погодили виділення 18 млрд євро для України. Читати далі –>
- США найближчим часом оголосять про новий пакет допомоги для України — Салліван. Читати далі –>
- На Брянщині сталася "бавовна": місцеві пишуть про пожежу в районі військової частини. Читати далі –>
- Байден заявив, що США не направлятимуть своїх військових в Україну. Читати далі –>
- Країни Європи влаштували демарш Макрону через його заяви про гарантії безпеки для Росії. Читати далі –>
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