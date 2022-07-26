18 неочевидних предметів, які в жодному разі не можна кидати в унітаз

Останнім часом каналізаційні мережі стали все частіше забиватися побутовими відходами, а все тому, що унітази використовують, як смітники. Що і чому не можна кидати в унітаз - в матеріалі ТСН.ua.
Якщо ви не хочете регулярно прочищати унітаз, так само, як чистити зуби, запам'ятайте перелік предметів, які в жодному разі не можна викидати в унітаз.
Перелік предметів, які не можна змивати в унітаз:
- Лейкопластир. Маленький пластир здається невинним, але це не так, він не розчиняється у воді та може спровокувати засмічення.
- Волосся з гребінця. Вичищаючи гребінець, деякі раз по раз змивають волосся в унітаз. І даремно, адже сплутане волосся приєднається до інших бездумно кинутих туди предметів, і тоді засмічення не уникнути.
- Паперові рушники набагато щільніші від туалетного паперу і важче розчиняються у воді. Ризик засмічення особливо великий, якщо ви змиєте багато зім'ятих листків одразу.
- Наповнювач для котячого туалету - ніякі види наповнювача кидати в унітаз не можна. Його частки набухають і можуть злипнутися в грудку, яка застрягне в трубі.
- Жіночі засоби особистої гігієни. Прокладки та тампони створені, щоб вбирати рідину. Використані предмети гігієни, що потрапили в рідину, набухнуть, збільшаться у розмірі та заважатимуть потоку води.
- Памперси та ватяні диски - той самий принцип, що й у жіночих засобів. Все, що зроблено з бавовни, сюди входять ватяні палички, тампони, кульки, подушечки, одноразові маски, будь-які інші товари з бавовни. Бавовна добре вбирає воду, але неохоче розкладається - жахлива комбінація для каналізаційних труб.
- Презервативи. Засіб контрацепції також не розчиниться в унітазі. Презерватив залишиться у трубах і може створити серйозну перешкоду на шляху води, якщо за щось зачепляться.
- Різноманітні продукти, особливо набрякла заварка, рис і макарони.
- Кавова гуща. Не розчиняється, прилипає до труб і, накопичуючись, стає причиною засмічення.
- Риба та риб'яча луска. Хоча ви, напевно, чули про тих, хто радить рибні харчові залишки змивати в унітаз, щоб позбутися запаху на кухні, та це неправильно. Річ у тім, що риба не розкладається у воді, що збільшує ризик забруднення каналізації. Замість того, щоб змивати рибу, загорніть рибні залишки в пакет і покладіть у відро для сміття або відразу викиньте на смітник.
- Будь-який жир, масло, олія. Коли жир твердне, він стає, наче камінь. А тепер уявіть, як цей камінь може вплинути на водопровідну систему.
- Сигарети та вміст попільнички - не розчиняються у воді та теж стають причиною засмічення.
- Дрібне сміття - невеликі папірці, етикетки-наклейки.
- Будь-який різновид пластмаси. Неважливо, це пакування чи пластир, пластик в унітаз змивати не можна. Він не розчиняється, тому здатен викликати безліч проблем у трубах.
- Зубна нитка. Навіть такі дрібні предмети, як нитки для чищення зубів, можуть викликати проблеми з туалетом. Вони чіпкі, тягучі, не розпадаються та легко зв'язуються з іншими об'єктами, формуючи масштабні засмічення.
- Жувальна гумка. Вода не розкладає жувальну гумку, тому вона має тенденцію прилипати. Навряд чи ви схочете мати таке у своїх трубах.
- Таблетки. Якщо хочете позбавитися прострочених ліків або просто не бажаєте тримати якийсь препарат, викиньте їх у бак для сміття. Якщо вони потраплять до колекторних систем і проникнуть у ґрунтові води, це завдасть значної шкоди навколишньому середовищу.
- Обрізані нігті. Вони щільні, щоб розчинитися, тому також накопичуються та утворюють засмічення.
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