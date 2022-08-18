18 серпня 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та основні події

18 серпня 2022 року – четвер. 176-й день війни Росії проти України. 230-й день року. Яке сьогодні свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

18 серпня - День протизаплідних засобів. Головна мета свята - поінформувати суспільство про важливість протизаплідних засобів у боротьбі з ранньою вагітністю та різноманітних захворювань, які передаються статевим шляхом.

Також 18 серпня - День "Ніколи не здавайся". Хоч це і неофіційне свято, однак воно призване нагадати людині, що вона може досягнути успіху в будь-яких починаннях, якщо не буде здаватися.

А ще 18 серпня - День поганої поезії. Заснували це свято відомі творці інших цікавих подій - Рут та Томас Рой з компанії Wellcat Holidays. Колись Томас почав придумувати різні події, щоб принести в повсякденне життя трішки гумору. Тепер він робить це разом зі своєю дружиною.

18 серпня - День відкриття гелію. Сталося це в середині XIX століття. Свято створили, щоб підкреслити важливу роль цього хімічного елементу в нашому житті.

18 серпня - яке сьогодні свято в церковному календарі

18 серпня - день пам'яті праведної Нонни, матері святого Георгія Богослова / Фото: pixabay.com

18 серпня в церковному календарі – день пам'яті праведної Нонни, матері святого Георгія Богослова. Народилася вона у сім'ї благочестивих християн, які виховали доньку у християнських традиціях. В юному віці Нонна вийшла заміж за багатого землевласника Григорія Аріанзського, який був язичником. Дівчина молилася Господу кожного дня, щоб той допоміг привести чоловіка до істинного шляху. Молитви згодом були почуті. Григорій став християнином. Через деякий час Нонна народила сина, якого також виховала у християнській вірі.

Пам’ятні дати 18 серпня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 18 серпня:

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293 рік до н. е. — засновують найдавніший (із відомих) римський храм на честь богині Венери;

1201 рік — засновують місто Рига (нині - в Латвії);

1649 рік — Богдан Хмельницький підписує з польським королем Яном ІІ Казимиром Зборівський мирний договір, за яким Україна на території 3 воєводств (Київського, Брацлавського та Чернігівського) отримала автономію, а козацький реєстр встановили в розмірі 40 тисяч осіб;

1743 рік — Джек Бротон формулює правила боксу;

1786 рік — засновують Рейк'явік;

1826 рік — шотландський дослідник Александр Гордон Ленг першим із європейців досягає стародавнього міста Томбукту на березі Нігера;

1868 рік — досліджуючи сонячний спектр, французький астроном П'єр Жансен виявляє новий елемент, який назвав гелієм;

1920 рік — ратифіковують 19-у поправку до конституції США, яка надає право голосувати жінкам;

1962 рік — Рінго Старр вперше виступає як ударник гурту "Бітлз";

1992 рік — засновують Почесну відзнаку Президента України, першу нагороду незалежної України;.

2006 рік — у Києві починається IV Всесвітній форум українців.

18 серпня: яке сьогодні народне свято

В народі 18 серпня називали Євстигней-житник. Літні жнива вже підходять до завершення, а тому цього дня особливо славили ячмінь, який серед наших предків вважався зерном життя.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 18 серпня

Які сьогодні іменини: Ярослава.

18 серпня народилися:

1836 рік — письменник, публіцист, педагог, громадський діяч Олександр Кониський;

1917 рік — народний художник України Василь Бородай;

1935 рік — український художник, член Спілки художників України Віктор Малинка;

1957 рік — український графік, сценограф, режисер театру і кіно Сергій Маслобойщиков.

Погода на 18 серпня

18 серпня в Києві ясно вранці та ввечері, вдень хмарно, без опадів. У Львові вдень хмарно, може піти дрібний дощ, який закінчиться до вечора. У Харкові з середини дня похмуро, без опадів. В Одесі хмарно, весь день йтиме дощ, який до вечора стане слабшим.

Температура повітря в Києві +27 вдень та +20 вночі. У Львові +26 вдень та +17 вночі. У Харкові +29 вдень та +19 вночі. В Одесі +26 вдень та +21 вночі.