18 вересня 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та які основні події

18 вересня 2022 року – неділя. 207-й день війни Росії проти України. До Нового року залишилося 104 днів. Яке сьогодні свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

18 вересня - Всенародний день батька. Свято завжди припадає на третю неділю вересня. Воно є міжнародним і святкується в Україні також. 2003 року в нашій країні було створено Міжнародний центр батьківства, який має за мету навчити чоловіків відповідальності, показати, як брати активну участь у вихованні дитини.

Також 18 вересня - День працівників лісу. Свято присвячене всім тим, хто захищає українські ліси та працює в сфері лісового господарства.

А ще 18 вересня - Всесвітній день бамбуку. Почали святкувати його в Таїланді 2009 року. Головна мета - привернути увагу людства до бамбуку, який є дуже цінною рослиною. Цікавий факт: бамбук відноситься до сімейства злакових.

18 вересня - Всесвітній день моніторингу якості води. Свято було створене за ініціативою Фонду чистої води, який розташований в США. Головна його мета - привернути увагу до проблеми забруднення води ядерними, токсичними та промисловими відходами.

Також 18 вересня - Міжнародний день читання електронних книг. Свято започаткувала компанія OverDrive 2014 року. Воно створене для всіх тих, хто надає перевагу такому формату читання. В електронній книзі ви можете зберігати тисячі томів і носити їх з собою, куди завгодно.

Яке сьогодні, 18 вересня, церковне свято

18 вересня - день пам'яті пророка Захарії / Фото: commons.wikimedia.org

18 вересня в церковному календарі – день пам'яті пророка Захарії. Він був юдейським священником та батьком Іоанна Хрестителя. Жив за часів юдейського царя Ірода. Він був праведним перед Богом, виконував всі приписи Господа. Однак, він та його дружина були бездітними і кожного дня просили в молитвах, щоб Бог послав їм дитя. Прохання було почуте. В похилому віці у подружжя нарешті народився син.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 18 вересня

Які сьогодні іменини: Максим, Федір, Давид, Гліб, Захар, Афанасій, Єлизавета, Іраїда, Раїса.

Талісманом людини, народженої 18 вересня є змійовик. Камінь відомий понад 5 століть. Здавна його називали аптекарським каменем. Змійовик вважався захисником від багатьох хвороб.

В цей день народилися:

1759 рік — філософ, логік і мовознавець, перший ректор Харківського університету Іван Рижський;

1929 рік — українська художниця і громадська діячка, учасниця правозахисного руху 60-х років в Україні Алла Горська;

1965 рік — засновник та президент українського виробничо-торгового холдингу "ТЕРРА ФУД" Станіслав Войтович;

1973 рік — українська легкоатлетка, бронзова призерка Олімпійських ігор Олена Говорова.

Що не можна робити в цей день

Не рекомендується впускати в свою оселю незнайомців.

Не варто пригощати інших продуктами.

Не можна ходити в брудному одязі.

Народні прикмети і традиції на 18 вересня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на сьогоднішній день:

дивилися, який сьогодні день: листя вже пожовкло - осінь буде ранньою, а зима - суворою;

листя в горобини жовте - зима буде холодною і рано прийде;

на горобині багато ягід - осінь буде дощовою.

В народі 18 вересня називали Захарія і Єлизавети. Вірили, що цей день нещасливий. Наші предки 18 вересня виганяли лихоманку за допомогою березових віників. А ще вірили, що людина, народжена цього дня, має велику магічну силу і її не будуть турбувати злі сили.

Погода на сьогодні, 18 вересня

Сьогодні, 18 вересня, в Києві хмарно, вранці дощ з грозою, який перетвориться у сильний дощ. У Львові хмарно, протягом всього дня сильний дощ. У Харкові похмура погода, вночі і вранці дощ з грозою, який вдень припинеться, але ввечері почнеться знову. В Одесі з середини дня ясна погода, без опадів.

Температура повітря в Києві +15 вдень та +10 вночі. У Львові +11 вдень та +9 вночі. У Харкові +23 вдень та +14 вночі. В Одесі +25 вдень та +17 вночі.

Пам’ятні дати 18 вересня

Календар важливих подій в Україні та світі за 18 вересня: