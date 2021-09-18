18 вересня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

Цього дня дивилися на горобину: якщо її листя вже пожовкло, це означало, що зима прийде рано.

Який сьогодні день

У суботу, 18 вересня, в світі відзначають Всесвітній день моніторингу якості води, Всесвітній день бамбука, Міжнародний день рівної оплати праці, День пам'яті загиблих мотоциклістів, Міжнародний день читання електронних книг та Міжнародний день Трамінера (сорт винограду).

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В Чилі цього дня святкують День національної незалежності, в Азербайджані - День національної музики, в Хорватії - День ВМС, у США - День людей похилого віку з діагнозом ВІЛ/СНІД та Національний день чизбургера.

Пам'ятні дати 18 вересня

1502 — Христофор Колумб під час свого четвертого плавання до Нового світу здійснив висадку на острові Коста-Рика.

1640 — у Києві розпочав роботу церковний собор, який затвердив катехізис, яким протягом століть послуговувалась православна церква.

1851 — у США вийшов перший примірник газети "New York Daily Times", котра подає "всі новини, варті бути надрукованими". Слово "Daily" (щоденний) було вилучено з назви газети через 6 років. Сьогодні це медіаконгломерат, до якого входять не лише друковані видання, але й радіо- і телеканали, кабельні телемережі та інтернет-сайти.

1929 — на Запорізькому заводі "Комунар" випущений перший український комбайн.

1965 — острів Хортиця у Запоріжжі оголошений державним заповідником.

1997 — зареєстровано домен Google.com.

Церковне свято сьогодні 18 вересня

18 вересня православна церква вшановує пам'ять пророка Захарія та його дружини Єлисавети - батьків Іоанна Хрестителя. Праведна Єлизавета, за переказами, була сестрою Анни - матері Діви Марії. Разом із чоловіком вона жила в Хевроні, подружжя досягло похилого віку, але дітей вони не мали. Одного разу Захарію явився архангел Гавриїл і повідомив йому про швидке народження сина Іоанна. Священник не повірив цій звістці і як покарання втратив дар мовлення; здатність говорити повернулася до нього тільки в день народження сина.

Під час побиття немовлят Єлисавета з Іоанном ховалися в пустелі. Тоді Захарія схопили і вимагали вказати, де перебувають його дружина і син, однак священник нічого не сказав і був убитий просто в храмі. За однією з легенд, Єлисавета померла через 40 днів життя в пустелі, а Іоанна вигодував ангел.

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Що не можна робити цього дня​​​

Лаятися з близькими

Прати, інакше є ризик захворіти

Ходити в брудному одязі

Прикмети на 18 вересня

Згідно з житієм, Єлисавета перша передбачила своїй двоюрідній сестрі Марії народження Спасителя. Тому в народі день пам'яті батьків Іоанна Хрестителя вважався відповідним для передбачень і ворожіння. Дівчата зазвичай ворожили на судженого, намагаючись дізнатися свою долю.

Вважалося, що народжений на Захарія і Єлизавету володіє особливою силою: його не чіпали ні перевертні, ні лісовики. Тому таку людину намагалися найняти в пастухи, щоб він беріг худобу від нечистої сили та від злого вовка.

За цим днем судили, якою буде зима. Також дивилися на горобину: якщо її листя вже пожовкло, значить, зима прийде рано і буде холодною; а якщо на дереві бачили багато ягід, чекали на дощову осінь.

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Іменини 18 вересня

День ангела (іменини) сьогодні, 18 вересня, святкують: Гліб, Давид, Єлизавета, Захар, Іраїда, Максим, Олександр, Олексій, Раїса, Федір, Юхим.

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